Μενού

Μετρό: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 3 μετά το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή 3 του μετρό που είχε διακοπεί λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση.

Reader symbol
Newsroom
Μετρό στην Αθήνα
Επιβάτες στο Μετρό | Intime
  • Α-
  • Α+

Aποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή 3 του μετρό Δημοτικό Θέατρο-Δουκίσσης Πλακεντίας-Αεροδρόμιο, που είχε διακοπεί προσωρινά λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση της γραμμής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στη γραμμή 3 διεξάγεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο-Αιγάλεω και Αμπελόκηποι-Δουκίσσης Πλακεντίας-Αεροδρόμιο.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ακινητοποιήθηκε συρμός του μετρό στη γραμμή 3, στη στάση Αμπελόκηποι, λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ