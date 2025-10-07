Μετρό: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 3 μετά το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση

Aποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή 3 του μετρό Δημοτικό Θέατρο-Δουκίσσης Πλακεντίας-Αεροδρόμιο, που είχε διακοπεί προσωρινά λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση της γραμμής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στη γραμμή 3 διεξάγεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο-Αιγάλεω και Αμπελόκηποι-Δουκίσσης Πλακεντίας-Αεροδρόμιο.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ακινητοποιήθηκε συρμός του μετρό στη γραμμή 3, στη στάση Αμπελόκηποι, λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται τροποποιήσεις στα δρομολόγια.