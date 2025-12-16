Μετρό: Εκτός λειτουργίας το τμήμα Χολαργός - Αεροδρόμιο - Μέχρι Εθνική Άμυνα οι συρμοί

Λόγω τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση της Γραμμής 3 του Μετρό, η κυκλοφορία το πρωί της Τρίτης, 15 Δεκεμβρίου, προσωρινά διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο – Εθνική Άμυνα.

Αυτό σημαίνει πως είναι εκτός λειτουργίας το τμήμα Χολαργός – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο με τους σταθμούς να μην περνούν από τους ενδιάμεσους σταθμούς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.