Μετρό: Εκτός λειτουργίας το τμήμα Χολαργός - Αεροδρόμιο - Μέχρι Εθνική Άμυνα οι συρμοί

Λόγω τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση της Γραμμής 3 του Μετρό, η κυκλοφορία το πρωί της Τρίτης, 15 Δεκεμβρίου, προσωρινά διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο – Εθνική Άμυνα.
Αυτό σημαίνει πως είναι εκτός λειτουργίας το τμήμα Χολαργός – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο με τους σταθμούς να μην περνούν από τους ενδιάμεσους σταθμούς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.
