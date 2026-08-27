Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι ώρα μπαίνει σε λειτουργία η επέκταση προς Καλαμαριά

Από τις 15:00 δίνεται σε χρήση προς το επιβατικό κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς να εντάσσονται στο δίκτυο.

Οι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα», καθώς ο νέος κλάδος τίθεται σε εμπορική λειτουργία και συνδέεται με το υφιστάμενο δίκτυο.

Με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης, το Μετρό επανέρχεται στο πλήρες ωράριό του: από Δευτέρα έως Πέμπτη και την Κυριακή 05:15-00:30, ενώ Παρασκευή και Σάββατο 05:15-02:00.

Μετρό Θεσσαλονίκης - Σε καθεστώς πλήρους λειτουργίας

Στο κοινό τμήμα της γραμμής, από τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» έως την «25ης Μαρτίου», οι συρμοί θα διέρχονται περίπου κάθε τρία λεπτά, ενώ προς Καλαμαριά η χρονοαπόσταση θα είναι περίπου 4,5 λεπτά.

Η διαδρομή από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» υπολογίζεται σε 24-26 λεπτά, ενώ από την Καλαμαριά προς το κέντρο σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Ακόμα, για την φετινή 90η ΔΕΘ, το Μετρό θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, καθώς και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.

Η επέκταση προσθέτει περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής και πέντε νέους σταθμούς, ενισχύοντας τη σύνδεση της ανατολικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο.

Μητσοτάκης για μετρό: «Ξεκινά επέκταση και για τα βορειοδυτικά»

Στις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «το είπαμε, το κάναμε».

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Σε ένα περιβάλλον, γενικότερα, μειωμένης εμπιστοσύνης όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν τίποτα, οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων.

Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία και αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο, με αποκορύφωμα τα εγκαίνια-παρωδία.

Η κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης και η επέκτασή του μπορεί να θεωρούνταν αυτονόητο κεκτημένο. Όλα αυτά δεν ήταν, όμως, δεδομένα. Και αξίζει να θυμόμαστε ότι για να τις πετύχουμε, κάποιοι δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας, αναλαμβάνοντας το ανάλογο κόστος.



Η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του Μετρό, με τις δύο πλέον διακλαδώσεις, απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά, υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις

Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό ξεκινά ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση της επέκτασης στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης».

Ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού

«Σεβασμιώτατοι, κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι στην Κυβέρνηση και στη Βουλή, αγαπητέ Επίτροπε, φίλες και φίλοι, το θυμάστε καλά, τον Νοέμβριο του 2024 πάτησα το κουμπί στο αμαξοστάσιο και μπήκα τότε στο παρθενικό δρομολόγιο του Μετρό Θεσσαλονίκης, από τη Νέα Ελβετία προς τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό.

Σήμερα στους 13 αυτούς πρώτους σταθμούς προστίθενται ακόμα πέντε και μαζί τους 15 καινούργιοι συρμοί, διαμορφώνοντας συνολικά μια διαδρομή σχεδόν 15 χιλιομέτρων, που φτάνει πια μέχρι τη Νομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη, τη Μίκρα.

Κυρία Δήμαρχε, είχατε την ευκαιρία χθες, πρώτη, να ξεναγηθείτε σε αυτή την τόσο σημαντική επέκταση του Μετρό για την πόλη της Καλαμαριάς και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Νομίζω ότι και η ίδια η πόλη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει η ποιότητα ζωής και πόσο θα αναβαθμιστεί η αξία της με αυτή την πολύ σημαντική δημόσια επένδυση.

Δεν πρόκειται να σας κουράσω με αριθμούς, τα είπαν, εξάλλου, όλα οι προλαλήσαντες και νομίζω ότι έπρεπε σήμερα να δώσουμε τον λόγο σε πολλούς για να καταδείξουμε τον συλλογικό χαρακτήρα αυτής της μεγάλης προσπάθειας για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε.

Για εμένα, όμως, το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίον έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη τους, πώς ο καινούργιος συγκοινωνιακός χάρτης έχει βελτιώσει, κ. Δήμαρχε, κα Δήμαρχε, την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Όχι μόνο η κατασκευή αλλά και η επέκταση του Μετρό, τα πολλά καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν πια έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη για την πόλη.

Θέλω να θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, χαμογελαστοί, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του Μετρό έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί, χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια.

Ενώ για πολύ καιρό το Μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα, βέβαια, κάποια εγκαίνια-παρωδία. Αυτά, όμως, ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν.

Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα Μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας με αναπηρία, με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια -να το τονίσουμε και αυτό- και ακόμα χαμηλότερο, μάλιστα, για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65.

Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση: το είπαμε και το κάναμε.

Και ίσως πουθενά αλλού όσο στο Μετρό της Θεσσαλονίκης αλλά και στην εκ βάθρων ανάταξη του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης δεν αποτυπώνεται εντονότερα η πεποίθηση που καθοδηγεί τη δράση μας: ότι τα μεγάλα έργα υποδομής αλλά και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πολλοί πίστευαν στην Ελλάδα ότι «αυτά δεν γίνονται», όμως γίνονται. Αρκεί να έχει κανείς σχέδιο και επιμονή, να βάζει το μακροπρόθεσμο καλό πάνω από το πρόσκαιρο κόστος και να ξέρει να δίνει λύσεις στα προβλήματα, αφού αναπόφευκτα κάθε μεγάλη αλλαγή συναντά δυσκολίες.

Στο Μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν πολλές -Σεβασμιώτατε, τα γνωρίζετε και εσείς καλά-, οι ενστάσεις, οι διαμαρτυρίες, οι προσφυγές. Καθυστέρησαν το έργο, αύξησαν το κόστος του και σε συνδυασμό με την πολιτική ατολμία και τη γραφειοκρατία κράτησαν για πάρα πολύ καιρό το έργο στα χαρτιά και τις λαμαρίνες στους δρόμους, με τεράστιο κόστος και για την κοινωνία και για την πολιτεία.

Αλλά και οι αντικειμενικές προκλήσεις, όπως η εξεύρεση της χρηματοδότησης -και ναι, αγαπητέ μου Επίτροπε, αξίζει να θυμίσουμε ότι και το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους-, η ευθύνη προστασίας της μοναδικής, κ. Δήμαρχε, πολιτισμικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης, όλα αυτά καταφέραμε και τα ξεπεράσαμε, τα πετύχαμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε, αυτή τη χαρούμενη μέρα, έτοιμοι στις τρεις το μεσημέρι να θέσουμε σε λειτουργία το Μετρό, το οποίο θα συνδέσει πια τη Θεσσαλονίκη με την Καλαμαριά.

Και γιατί τα αναφέρω όλα αυτά; Η βασική γραμμή του Μετρό έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή της Θεσσαλονικιών. Μπορεί για κάποιους να θεωρείται σήμερα ένα αυτονόητο κεκτημένο, όμως, σας διαβεβαιώνω, όλα αυτά δεν ήταν καθόλου δεδομένα. Και αξίζει αυτή τη μέρα να θυμηθούμε τις μεγάλες μάχες που δώσαμε κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας, αναλαμβάνοντας, βέβαια, και το ανάλογο κόστος.

Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του Μετρό, με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του, είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά, μεγάλα βήματα μπροστά, υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις.

Με τη Μακεδονία, βέβαια, και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή -το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή- των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας.

Και όλα αυτά, βέβαια, δεν έγιναν τυχαία. Ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος τής όφειλαν εδώ και πολλές δεκαετίες.

Και αυτή τη συμφωνία αλήθειας την οποία υπογράψαμε με τους Θεσσαλονικείς από το 2019, αισθάνομαι ότι την τηρούμε στο ακέραιο. Δεν θέλω σήμερα να κάνω έναν απολογισμό όλων των σημαντικών παρεμβάσεων που γίνονται στην πόλη -θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στη συνέχεια-, αρκεί να αναφέρω μόνο τα καινούργια λεωφορεία, το Flyover, ένα έργο το οποίο αντιμετωπίστηκε με τόσο μεγάλη επιφυλακτικότητα και καχυποψία από τους Θεσσαλονικείς, ένα έργο το οποίο, ναι, μεσοπρόθεσμα ταλαιπώρησε την πόλη, θα είναι ολοκληρωμένο το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Ο Δυτικός Προαστιακός, πια με τρεις γραμμές, προσθέτει ένα ακόμα μέσο σταθερής τροχιάς, η επέκταση του 6ου προβλήτα, η δημιουργία κέντρου logistics στο στρατόπεδο Γκόνου και βέβαια η εμβληματική, κ. Δήμαρχε, και θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε και για τις προτάσεις σας, ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία πια και αυτή έχει μπει σε μία νέα τροχιά.

Όλα αυτά είναι έργα που δεν μένουν στα χαρτιά, παίρνουν σάρκα και οστά, γίνονται σταδιακά μέρος της καθημερινότητας μιας πόλης η οποία αλλάζει και γίνεται πολύ καλύτερη.

Και βέβαια, δεν σταματάμε εδώ. Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη: τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του Μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του Μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.

Αυτές οι πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Νεάπολης, της Σταυρούπολης, της Ευκαρπίας, των Αμπελοκήπων, του Ευόσμου, του Κορδελιού, αυτή η δυναμική νέα Θεσσαλονίκη, νέα και ηλικιακά Θεσσαλονίκη, αξίζει και αυτή να έχει εκείνες τις υποδομές που θα καταδείξουν ότι οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης, Σεβασμιώτατε, δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού.

Και βέβαια, εγώ να πω μόνο κλείνοντας το εξής: κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μία «σφραγίδα» σε ένα «διαβατήριο» αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικείς θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα, έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους.

Και πιστεύω ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρεες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και εδώ, στη Θεσσαλονίκη, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι, γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη.

Κλείνοντας, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσες και σε όσους εργάστηκαν νυχθημερόν -στην κυριολεξία, νυχθημερόν- για να φτάσουμε μέχρι εδώ, στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών, στη διαχρονική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.

Κανένα έργο δεν ξεκινάει και δεν ολοκληρώνεται με την ίδια ηγεσία. Και θέλω να θυμίσω ότι και στη σημερινή εκδήλωση προσεκλήθησαν όλες οι ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και από προηγούμενες κυβερνήσεις και όλοι οι Βουλευτές και άλλων παρατάξεων. Το αν επέλεξαν να είναι ή να μην είναι εδώ είναι δικό τους θέμα, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει εμείς να το αναγνωρίσουμε.

Ένα ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη του Άκτορα, της Thema, της Hitachi, της Honeywell.

Νομίζετε ότι τελειώσατε, κ. Εξάρχου; Όχι. Έχουμε την Πόντου να φτιάξουμε, έτσι δεν είναι; Και να ορίσουμε από τώρα δημόσια μια ημερομηνία, να πούμε 1η Απριλίου του 2027 ότι θα είναι έτοιμη η Πόντου; Να ξαναβρεθούμε εδώ για να την εγκαινιάσουμε και αυτή; Για να μην νομίζετε ότι θα ξεφύγετε έτσι εύκολα.

Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ είναι στους εργαζόμενους της Ελληνικό Μετρό, στους οποίους αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα.»