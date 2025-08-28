Μετρό Θεσσαλονίκης: Πόσο καιρό θα διακοπεί η λειτουργία του ενόψει της επέκτασης

Στο 1,5 λεπτό αναμένεται να μειωθεί η χρονοαπόσταση των δρομολογίων στο Μετρό Θεσσαλονίκης όταν αρχίσουν δρομολόγια οι 15 νέοι συρμοί που έχουν παραγγελθεί. Όπως ενημέρωσε ο αρμόδιος Υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, οι πρώτοι 3 συρμοί βρίσκονται στο αμαξοστάσιο, ο τέταρτος έχει αφιχθεί στο λιμάνι, ενώ μέχρι το Φεβρουάριο του 2026 θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. «Οι πρώτοι 7 συρμοί που είναι απολύτως απαραίτητοι, για να μπουν στη βασική γραμμή, θα είναι λειτουργικοί στην ώρα τους», ανέφερε ο κ. Ταχιάος.

Ο Υφυπουργός Υποδομών τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η επέκταση προς Καλαμαριά να δοθεί προς χρήση στα τέλη Φεβρουαρίου. Σε δηλώσεις του πάντως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ο κ. Ταχιάος προσδιόρισε στον 1,5 μήνα το διάστημα διακοπής λειτουργίας της βασικής γραμμής προκειμένου να γίνει η δοκιμή και πιστοποίηση όλων των συστημάτων. «Η διακοπή της γραμμής πρέπει να υπάρξει και αυτό θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα σε δύο διαφορετικές περιόδους, συνολικά πάνω από ενάμιση μήνα. Και αυτό γιατί είναι πολύ βασικό να έχουμε την πιστοποίηση της γερμανικής TUV Rheinland για το σύνολο της λειτουργίας του Μετρό: βασική γραμμή & επέκταση Καλαμαριάς».