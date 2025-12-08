Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξανά σε λειτουργία από σήμερα - Αναλυτικά τα δρομολόγια για τα Χριστούγεννα

Σε πλήρη λειτουργία μπαίνει ξανά σήμερα, Δευτέρα (8/12) το μετρό Θεσσαλονίκης, μετά τη διακοπή που είχε προηγηθεί λόγω του πρώτου εκτεταμένου κύκλου δοκιμών σε συστήματα και συρμούς του ενιαίου δικτύου, στο οποίο περιλαμβάνεται και η επέκταση προς Καλαμαριά.

Αν και οι δοκιμές στην επέκταση θα συνεχιστούν κανονικά και τις επόμενες εβδομάδες, αποφασίστηκε η βασική γραμμή του μετρό να λειτουργεί με πλήρες ωράριο κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, σε μια περίοδο αυξημένης μετακίνησης στην πόλη, αλλά και η αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου.

Μετρό Θεσσαλονίκης - Τα εορταστικά δρομολόγια

Η νωρίτερη επαναλειτουργία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμπίπτει με την έναρξη της εορταστικής αγοράς και τις αυξημένες μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα δρομολογίων

Από Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου έως και Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 06:30 – 23:00

Σάββατο και Κυριακή: 08:00 – 23:00

Από Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 έως και Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 05:30 – 00:30

Παρασκευή και Σάββατο: 05:30 – 02:00

Κυριακή: 05:30 – 00:30

Από Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 06:30 – 23:00

Σάββατο & Κυριακή: 08:00- 23:00

Η σταδιακή επάνοδος του μετρό σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία σηματοδοτεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη συνολική ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά στο συγκοινωνιακό δίκτυο της πόλης, με τις τεχνικές δοκιμές να συνεχίζονται παράλληλα μέχρι την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ελέγχων.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στο επιβατικό κοινό να παρακολουθεί τις επίσημες ανακοινώσεις, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν επιμέρους τροποποιήσεις στο ωράριο, ανάλογα με την εξέλιξη των δοκιμών.