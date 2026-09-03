Εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας πριν τη ΔΕΘ: 3.500 αστυνομικοί και drones - Από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Βρισκόμαστε μια ανάσα από την φετινή «πρεμιέρα» της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και από σήμερα στις 15:00, θα τεθούν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Αναλυτικότερα, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στη Λεωφόρο Στρατού και στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Από αύριο, από τις 06:00 το πρωί και έως την αναχώρηση του πρωθυπουργού, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, θα ισχύουν αντίστοιχες απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, μεταξύ άλλων στις οδούς Αγγελάκη, Εθνικής Αμύνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Γερμανού. Οι Θεσσαλονικείς είναι ήδη εξοικειωμένοι με τα συγκεκριμένα μέτρα, καθώς εφαρμόζονται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ.

Από το Σάββατο, μετά τις 15:00, αναμένεται να υπάρξουν και διακοπές κυκλοφορίας, καθώς θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις. Φέτος έχουν ανακοινωθεί αρκετά καλέσματα και τις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι ρυθμίσεις, προκειμένου οι πολίτες να γνωρίζουν πώς θα μπορούν να μετακινηθούν. Ήδη στην πόλη είναι ιδιαίτερα έντονη η παρουσία της Αστυνομίας, ενώ αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας.

ΔΕΘ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των εγκαινίων έχουν σχεδιαστεί εκτεταμένα μέτρα, με περίπου 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός. Στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται 57 διμοιρίες των ΜΑΤ, καθώς και η χρήση δεκάδων drones για την εναέρια επιτήρηση της περιοχής.

Η υπηρεσία που χειρίζεται τα drones της αστυνομίας, όπως σημειώνει το Mega, θα έρθει σύσσωμη στη Θεσσαλονίκη για να δίνουν απευθείας εικόνα στο Κέντρο επιχειρήσεων. Στόχος των αρχών είναι η άμεση αντιμετώπιση τυχόν επεισοδίων, αλλά και η ταχεία ταυτοποίηση δραστών σε περίπτωση παραβατικών ενεργειών.

Θεσσαλονίκη: Τι ισχύει για το μετρό

Ωστόσο αν και υπάρχει εξοικοίωση με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κάθε χρόνο, δεν υπάρχει εξοικοίωση με το νέο μέσο στην πόλη, το μετρό.

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Η διαδρομή από το αεροδρόμιο προς τη Μίκρα - τη νέα επέκταση - με ταξί είναι σχετικά σύντομη, περίπου 10 έως 15 λεπτά, ανάλογα με την κίνηση.

Αντίθετα, οι μετακινήσεις προς τις δυτικές συνοικίες αναμένεται να είναι δυσκολότερες, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής και όσο βρίσκονται σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.