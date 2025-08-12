Μία απέραντη φωτιά η Πάτρα: Τυλίχθηκε στις φλόγες η Βιομηχανική Περιοχή

Εκτός ελέγχου είναι η μεγάλη φωτιά που εκτείνεται σε τρία μέτωπα στην περιοχή της Πάτρας. Οι εικόνες από τη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών είναι χαρακτηριστικές, με εγκαταστάσεις και εργοστάσια να έχουν τυλιχτεί στις φλόγες.

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, με το ένα μέτωπο προς την περιοχή της κάτω Αχαΐας και το δεύτερο με κατεύθυνση προς την Πάτρα.

Συνολικά έχουν εκκενωθεί δεκάδες οικισμοί, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε απεγκλωβισμούς πολιτών.

Φωτιά στην Πάτρα: Ανυπολόγιστη καταστροφή στη ΒΙΠΕ

Ένας εγκαυματίας και δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν υποστεί ζημιές στάβλοι ενώ απειλούνται σπίτια.

Οι φλόγες, λόγω των ισχυρών ανέμων, έχουν φτάσει πλέον στους προαύλιους χώρους επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών προκαλώντας καταστροφές σε εξοπλισμό και μηχανήματα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν πλέον 78 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, ενώ, από αέρος έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας, διακόπτεται η κυκλοφορία από τον κόμβο ΒΙΠΕ προς την εθνική οδό Πατρών – Τριπόλεως με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται από παράπλευρες οδούς.