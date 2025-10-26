«Μία τρύπα, ένα χρέπι»: Ξεσπάθωσε η δημοσιογράφος Ηρώ Ράντου με τα ενοίκια που ζητάνε: 45 τ.μ. στο Παγκράτι 1550 ευρώ

Ίλιγγο και πολλά νεύρα προκαλούν οι υπέρογκες, παράλογες και προκλητικές απαιτήσεις των ιδιοκτητών ακινήτων που διαθέτουν προς ενοικίαση, πατώντας πάνω στην ανάγκη του κόσμου.

Η εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ παρουσίασε ορισμένες ενδεικτικές αγγελίες, οι οποίες εξόργισαν την δημοσιογράφο Ηρώ Ράντου, λέγοντας πως «δεν υπάρχει σε κάποιες καν δεύτερο δωμάτιο. Ένα άτομο χωράει, μιλάμε για μία τρύπα ένα χρέπι».

Κάποια δεν ήταν καν ανακαινισμένα, έχοντας το πλακάκι στην κουζίνα από τη δεκαετία του 1960 και τα παλιά ντουλάπια, φθαρμένα βέβαια από τα χρόνια.

«Είναι vintage τα ντουλάπια αυτά» σχολίασε η Φαίη Μαυραγάνη.

Ενδεικτικά τα σπίτια που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή:

Καισαριανή 80 τ.μ. 1.100 ευρώ

Παγκράτι 45 τ.μ. 1.550 ευρώ

Αιγάλεω 28 τ.μ. 580 ευρω

Σεπόλια 31 τ.μ. 750 ευρώ

«Ντροπή» είπε η Φαίη Μαυραγάνη βλέποντας την κατάσταση του τελευταίου σπιτιού και το ποσό που ζητάνε.



