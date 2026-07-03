Μιχάλης Μόσιος: Έφτασε στο κοιμητήριο του Βύρωνα η σορός του - Σήμερα η κηδεία του

Όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες έχουν γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο του Βύρωνα για να οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία ο αγαπημένος ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος.

Ο γνωστός ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 79 ετών, όπως ενημέρωσε ο γιος του, με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media. Ο Μιχάλης Μόσιος είχε μείνει στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου με τον ρόλο του «Ταμτάκου».

Μιχάλης Μόσιος - Η ανάρτηση του γιου του

«Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο...όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε... Ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα» σημείωσε ο γιος του, στην ανάρτησή του.

«Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου, και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής. Πήγες να βρεις τον αδερφό σου τον Στάθη που μοιραστήκατε τόσα πολλά, πριν κάνετε ακόμα καριέρα.

»Η μόνη φορά που σε είδα να κλαις σαν μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε. Τώρα κι εμείς με την σειρά μας κλαίμε για εσένα» συνέχισε στο μήνυμά του για τον θάνατο του πατέρα του.

«Το μόνο που με χαροποιεί (όσο είναι δυνατόν) είναι ότι έφυγες πλήρης, γεμάτος. Ένα ορφανό φτωχό παιδί, που κατάφερε να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει ο κόσμος. Θα κλείσω με ένα στιχάκι από ένα τραγούδι που είχα γράψει, για τον φόβο του να χάσω τον μπαμπά μου».

«Δεν ξέρω πως θα το αντέξω

Άμα σε χάσω μπαμπά

Θ' αφήσω τα κλειδιά μου απ' έξω

Μήπως και μπεις ξανά.

Αντίο πατέρα μου».