Μικρολίμανο: Γνωστός τράπερ ο δεύτερος άνδρας που εμπλέκεται στους πυροβολισμούς - Η σχέση του με τον «Τίτι»

Ταυτοποιήθηκε ο δεύτερος άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο που έλαβε χώρα τα ξημερώματα στην περιοχή του Μικρολίμανου, στο οποίο 42χρονος γνωστός κακοποιός φέρεται να άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί με τον 42χρονο «Τίτι», ο οποίος βρέθηκε στο Μικρολίμανο, έχοντας στην κατοχή του ολόκληρο οπλοστάσιο και στρέφοντας ένα από αυτά κατά αστυνομικών, φέρεται να ήταν γνωστός τράπερ, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος καθόταν στο ίδιο τραπέζι μαζί με τον γνωστό κακοποιό και τις τρεις γυναίκες, οι οποίες κλήθηκαν για κατάθεση.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε πως ο τράπερ, την ώρα της συμπλοκής έφυγε από τα στενά, τρέχοντας, ενώ οι Αρχές θεωρούν ότι αναμένεται να προσέλθει στο τμήμα οικειοθελώς.

Άγνωστοι παραμένουν οι λόγοι, για τους οποίους ο εν λόγω τράπερ καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον 42χρονο, εάν είχε συμπράξει μαζί του σε κάποια εγκληματική ενέργεια ή εάν τον βοηθούσε να κρύβεται στη χώρα, καθώς είχε εισέλθει παράνομα.

Ο λεγόμενος «Τίτι» παραμένει στην ΜΕΘ, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να βρουν τον λόγο για τον οποίο ο 42χρονος κουβαλούσε πάνω του όλα αυτά τα όπλα. Υπενθυμίζεται πως από την έρευνα βρέθηκαν τρία όπλα αλλά και έξι χειροβομβίδες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα όπλα είναι ήδη υπό εξέταση για να διαπιστωθεί, από τον βαλλιστικό έλεγχο, εάν έχουν «παρελθόν».

Τα επικρατέστερα σενάρια που εξετάζονται για το κίνητρό του είναι το μίσος του, όπως είχε εκφράσει ο ίδιος, για την αστυνομία αλλά και το ενδεχόμενο να ετοίμαζε επόμενο χτύπημα, ίσως μια ένοπλη ληστεία.

Το προφίλ του «Τίτι»

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, πρόεκυψε ότι πρόκειται για 42χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ήδη από το 1995 έχει απασχολήσει τις Αρχές για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο εν λόγω, το 2019 είχε συλληφθεί στο εξωτερικό και εξέτισε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, εντός του 2026, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ερευνητικά δεδομένα, εισήλθε παράνομα στη χώρα μας.

Σημειώνεται ότι, οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας, συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη.

Η έρευνα για το περιστατικό στο Μικρολίμανο συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε.