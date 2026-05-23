Μικρολίμανο: Στις φοιτητικές εστίες του Ζωγράφου βρήκε «λαγούμι» ο 42χρονος - Το ποινικό του ιστορικό

Ο 42χρονος «βετεράνος» ποινικός με το ψευδώνυμο «Τίτι», που τραυματίστηκε σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία στο Μικρολίμανο, κρύβει, όπως αποκαλύπτεται, ένα από τα πιο βαριά και βίαια ποινικά μητρώα της τελευταίας 20ετίας.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν ακόμη ήταν ανήλικος, είχε απασχολήσει τις αρχές για ληστείες, διαρρήξεις και βίαιες επιθέσεις, ενώ ήταν εξαιρετικά αδίστακτος και αντικοινωνικός, κατά την ΕΡΤ.

Από το 2009 έως το 2012 ήταν μέλος σε εγκληματική οργάνωση που εισέβαλλε σε σπίτια στην Αττική, διαπράττοντας ληστείες και βιασμούς. Αν και είχε ταυτοποιηθεί, τότε δεν είχαν συγκεντρωθεί επαρκή στοιχεία για να συλληφθεί.

Μικρολίμανο: Το «γεμάτο» μητρώο του «Τίτι»

Το 2012, σε απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου στην Καισαριανή, άνοιξε πυρ με καλάσνικοφ, σκοτώνοντας 30χρονο σεφ και τραυματίζοντας σοβαρά τον αδελφό του. Η οργάνωση στην οποία ανήκε είχε εμπλακεί σε τουλάχιστον επτά ένοπλες συμπλοκές με αστυνομικούς, επιβεβαιώνοντας την επιχειρησιακή αγριότητα των μελών της.

Το 2019 απέδρασε από το Μεταγωγών, αρπάζοντας το όπλο αστυνομικού και κρατώντας ομήρους. Διέφυγε πυροβολώντας, συνελήφθη αργότερα στην Αλβανία, φυλακίστηκε, αλλά παραβίασε τους όρους και εξαφανίστηκε.

Πρόσφατα, η σύζυγός του είχε καταγγείλει ότι την απειλούσε πως θα τη σκοτώσει και θα πάρει το παιδί τους.

Μικρολίμανο: Το κρησφύγετο στου Ζωγράφου

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 42χρονος είχε βρει καταφύγιο στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου, όπου η οικογένειά του διατηρούσε ενεργή παρουσία και χρησιμοποιούσε τους χώρους ως ορμητήριο.

Το 2022, ο ανιψιός του είχε τραυματίσει 35χρονη ανθυπαστυνόμο σε επιχείρηση για ναρκωτικά μέσα στις εστίες, πριν τραυματιστεί από τα πυρά της.

Παρά τις πληροφορίες της συζύγου του ότι κρυβόταν εκεί τον τελευταίο μήνα, οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Ο 42χρονος φέρεται να κινούνταν διαρκώς, αλλάζοντας σημεία και αξιοποιώντας τις εστίες ως ασφαλή ζώνη διαφυγής.