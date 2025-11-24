Η νομική διαμάχη για το τροχαίο που στοίχε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη συνεχίζεται με τις εμπλεκόμενες πλευρές να διεκδικούν αποζημιώσεις.

Η Μίνα Αρναούτη, η οποία μέσα στο μοιραίο τζιπ τη νύχτα που σκοτώθηκε ο Παντελής Παντελίδης, είναι ένα από τα άτομα που έχουν καταθέσει αγωγές, διεκδικώντας αποζημιώσεις για τις σωματικές βλάβες τις οποίες υπέστη.

Το περιβάλλον της σχολιάζει στο Live News πως ο λόγος που η υπόθεση έχει ξανάρθει στο προσκήνιο είναι καθώς τώρα είναι η περίοδος να κριθούν οι αποζημιώσεις.

Διαβάστε ακόμα: Τι απαντά για τον Μαρτίκα ο δικηγόρος του Παντελίδη - «Ζητώ να ανοίξει ξανά η υπόθεση», λέει η μητέρα του τραγουδιστή

Όπως λένε, το τεστ DNA στο τιμόνι έχει δείξει ότι οδηγός ήταν ο Παντελίδης και δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε αυτό.

«Είναι μια περίοδος που θα κριθούν οι αποζημιώσεις και γι’ αυτό ενδεχομένως να ξαναπαίρνει δημοσιότητα το θέμα. Το τεστ DNA στο τιμόνι έχει δείξει ότι οδηγός ήταν ο Παντελίδης και δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε αυτό.

Οι μαρτυρίες που παρουσιάζονται ως νέες, έχουν κριθεί και απορριφθεί από τη δικαιοσύνη. Υπάρχουν τέσσερις εισαγγελικές διατάξεις αρχειοθέτησης της υπόθεσης του τροχαίου δυστυχήματος. Εκκρεμούν οι αποζημιώσεις από το τροχαίο, αλλά και οι μηνύσεις σε βάρος των μαρτύρων που εμφάνισε η πλευρά της οικογένειας του τραγουδιστή. Είναι πολύ ψυχοφθόρα η διαδικασία για την ίδια και την οικογένεια της».



