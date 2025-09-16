Μενού

Μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στην Άνδρο: Επιχείρηση κατάσβεσης με επίγεια και εναέρια μέσα

Φωτιά σημειώθηκε στην Άνδρο, ενώ στάλθηκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων.

pirosvestiko-aeroplano
Πυροσβεστικό αεροσκάφος | Eurokinissi
Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής Παλαιόπολη, στην Άνδρο, όπου νωρίτερα ξέσπασε φωτιά, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η φωτιά σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα. Η ομάδα μεταβαίνει με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παράλληλα, στο μέτωπο επιχειρούν εθελοντές και 2 αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

