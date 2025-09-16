Μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στην Άνδρο: Επιχείρηση κατάσβεσης με επίγεια και εναέρια μέσα

Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής Παλαιόπολη, στην Άνδρο, όπου νωρίτερα ξέσπασε φωτιά, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Άνδρου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 16, 2025

Η φωτιά σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα. Η ομάδα μεταβαίνει με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παράλληλα, στο μέτωπο επιχειρούν εθελοντές και 2 αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

