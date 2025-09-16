Μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στην Άνδρο: Επιχείρηση κατάσβεσης με επίγεια και εναέρια μέσα

Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής Παλαιόπολη, στην Άνδρο, όπου νωρίτερα ξέσπασε φωτιά, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Η φωτιά σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα. Η ομάδα μεταβαίνει με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Παράλληλα, στο μέτωπο επιχειρούν εθελοντές και 2 αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.