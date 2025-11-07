Μήνυση αστυνομικών σε Γκλέτσο για το «μπάτσοι που γ@...νε τα παιδιά τους»: «Μας τσουβαλιάζει»

Μήνυση κατά του Απόστολου Γκλέτσου καταθέτει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών για τα όσα είπε στην επεισοδιακή εκπομπή του «The Real View», απ' όπου και αποχώρησε μετά τη διένεξη που είχε με την Σοφία Μουτίδου.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» "Ο Απόστολος είπε 'τι να πούμε για τους αστυνομικούς που απαυτώνουν τα παιδιά τους', αναφερόμενος προφανώς στην ιστορία των δύο αστυνομικών που όντως έχουν κατηγορηθεί ότι έκαναν σεξουαλικές ενέργειες στα παιδιά τους.

Διαβάστε ακόμα: Αρπάχτηκαν on air Γκλέτσος – Μουτίδου για το «αν το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι»

Το διοικητικό συμβούλιο κι η εκτελεστική γραμματεία της πανελλήνιας ομασπονδίας αστυνομικών έκαναν έκτακτη σύσκεψη με πρόταση του Γενικού Γραμματέα για κατεπείγουσες διαδικασίες, όσον αφορά την ποινική δίωξη του κ. Γκλέτσου. Θα ασκηθεί ποινική δίωξη».

«Το 'μπάτσοι' ενόχλησε κατά 80%. Όταν παίρνεις τη λέξη μπάτσος και τη βάζεις σε ένα υποτιμητικό πλαίσιο για τους αστυνομικούς κι υπάρχει ένα υπόβαθρο που θίγει καίρια τους αστυνομικούς, θα σε πάω στα δικαστήρια. Δεν έχει κάνει μια διευκρίνηση να το ανατρέψει» κατέληξε.

Η επιβεβαίωση ήρθε από τον αντιπρόεδρο της ΠΟΑΣΥ Χρήστο Συνδρεβέλη ο οποίος είπε πως ο ηθοποιός τους «τσουβάλιασε».



