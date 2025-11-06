Μητέρα Φανούρη για μακελειό στα Βορίζια: «Πέρυσι τούς δόθηκε ευκαιρία για σασμό - Τον σκότωσαν άδικα»

Για το μακελειό στα Βορίζια και τον θάνατο του γιου της μίλησε η μητέρα του Φανούρη Καργάκη, η οποία απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο σασμού.

«Ό,τι είναι, θα το πω εκεί που πρέπει. Όλα είναι ψέματα. Αν κάνετε υπομονή θα δείτε. Όλα είναι ψέματα και δεν με ενδιαφέρει που βγαίνουν και λένε ό,τι θέλουν», ξεκαθάρισε εξ αρχής, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star.

«Έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Εκεί θα πω ό,τι είναι και τίποτα άλλο. Η αλήθεια θα βγει... Τον πόνο που έχω μέσα μου, τον έχω εγώ, δεν θέλω να τον μεταδίδω πουθενά», ανέφερε ακόμα.

Απαντώντας για το ενδεχόμενο σασμού, η μητέρα του Φανούρη είπε: «Παναγία μου, μη μού το λες, άκου σασμό, πέρυσι τούς δόθηκε ευκαιρία, γιατί δεν τήν άρπαξαν;».

«Εμένα το σπίτι μου δεν έχει καμία δουλειά. Τον γιο μου τον σκότωσαν άδικα και το τι είναι ο καθένας το ξέρει ο κόσμος, δεν με ενδιαφέρει τι λένε. Έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και αυτή θα μάς δικαιώσει», επανέλαβε η μητέρα του Φανούρη Καργάκη και κατέληξε, αναφερόμενη στην οικογένεια των Φραγκιαδάκηδων:

«Δεν έχω να πω τίποτα, ό,τι θέλουν ας λένε. Θα το δείξει ο χρόνος. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε. Βρήκαν ευκαιρία να βούνε, να αναδειχτούν».