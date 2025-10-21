Μητέρα Κυριακής Γρίβα: «Η ταλαιπωρία της Βανδή και η μεταφορά ψυγείου, πιο πολύτιμες από τη ζωή της κόρης μου»

Η μητέρα της Κυριακής Γρίβα, Δέσποινα Καλλέα, τοποθετήθηκε με τη σειρά της για το βίντεο που ένα περιπολικό μεταφέρει τη Δέσποινα Βανδή στη συναυλία της, της οποίας χάλασε το αμάξι.

Υπενθυμίζεται ότι, όταν η Κυριακή Γρίβα κάλεσε την Άμεση Δράση καθώς απειλούνταν για τη ζωή της από τον σύντροφο της, η απάντηση που έλαβε είναι «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Η μητέρα της Κυριακής λοιπόν δήλωσε, με αφορμή το σημερινό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας: «Αν η κυρία Βανδή είχε πρόβλημα καλώς έκαναν.

Αυτό που με θλίβει είναι ότι αντιλαμβάνομαι ότι η ταλαιπωρία της κυρίας Βανδή και η μεταφορά ενός ψυγείου είναι πιο πολύτιμες από τη ζωή της κόρης μου και από τη ζωή κάθε Έλληνα πολίτη που χρειάζεται τη συνδρομή ενός περιπολικού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια τόνισε ότι ότι ο πρωταρχικός σκοπός της αστυνομίας είναι η προστασία του πολίτη, ανεξαρτήτως αναγνωρισιμότητας, και όχι η εξυπηρέτηση άλλων αναγκών.

Μητέρα Κυριακής Γρίβα: «Αν όντως κινδύνευε η κυρία Βανδή καλά κάνανε»

«Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις αντιλαμβάνομαι ότι έχει περισσότερη αξία η μεταφορά ενός ψυγείου, η μεταφορά της κυρίας Βανδή και όχι της Κυριακής Γρίβα, γιατί δεν ήταν κάποια επώνυμη.

Θα έπρεπε να έρθει πρώτα η τροχαία και να το καταγράψει, έτσι όπως γίνεται σε όλα τα οδικά περιστατικά… Αν όντως κρίνανε λοιπόν ότι κινδύνευε η ζωή της κυρίας Βανδή και δεν κατάφεραν να την περάσουν πίσω από το κιγκλίδωμα ή να περιμένουν να έρθει η τροχαία ή η οδική βοήθεια, καλά κάνανε».

«Δεν είναι μόνο το παιδί μου, είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που χρειάστηκαν περιπολικό και είτε δεν υπήρχε κάποιο διαθέσιμο είτε ήταν για άλλη δουλειά, όπως παραδείγματος χάρη αυτό που βλέπουμε τώρα. Είμαι πάρα πολύ ταραγμένη, πολύ εξοργισμένη, γιατί βλέπω όλα αυτά τα βίντεο και σας λέω ξανά ότι δεν είναι μόνο αυτά», δήλωσε η Δέσποινα Καλλέα.