Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο diesel

Στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο υπουργικό συμβούλιο, κάνοντας λόγο για εμφάνιση νέων κομμάτων αλλά και επανεμφάνιση γνωστών πολιτικών προσώπων με διαφορετικό «προσωπείο», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.
Όπως ανέφερε, «θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, σε μία πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης», φέρνοντας ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ και τη στάση του σχετικά με την παραμονή του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των πολιτών σε συνθήκες έκτακτων κρίσεων και προωθεί μεταρρυθμίσεις που, όπως είπε, παγιώνουν την πρόοδο της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται για τον Ιούνιο κατά 15 λεπτά, με αποτέλεσμα να παραμένει κατά 30 λεπτά φθηνότερο σε σχέση με τον Μάρτιο, ενώ στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες με παιδιά.
Κλείνοντας, σημείωσε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της ασφάλειας σε συνθήκες αβεβαιότητας, προσθέτοντας ότι αυτό, όπως είπε, αποτυπώνεται και στα πρόσφατα εκλογικά μηνύματα στην Κύπρο.
