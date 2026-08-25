Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με την Αφροδίτη Νέστορα στο Μαξίμου - Στο επίκεντρο η εξάλειψη της τρομοκρατίας

Συνάντηση με την Αφροδίτη Νέστορα πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου, με αφορμή την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια που είχε σημειωθεί στην οικία της, στη Θεσσαλονίκη και είχε αποτέλεσμα η μητέρα της να χάσει τη ζωή της και η ίδια να τραυματιστεί σοβαρά.

Σε ανάρτησή της η Αφροδίτη Νέστορα αναφέρει ότι φυσικά αυτό που συζητήθηκε με τον πρωθυπουργό ήταν το ζήτημα των επιθέσεων, ενώ εξήχθη το συμπέρασμα πως είναι αναγκαίο να ξεριζωθεί η τρομοκρατία.

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«Είχα την τιμή να συναντήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο γραφείο του, στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον ευχαρίστησα για την πρόσκληση και τη συμπαράστασή του μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας μου, το δικό μου σοβαρό τραυματισμό, τον τραυματισμό του πατέρα μου και άλλων ενοίκων της πολυκατοικίας που μένω ενώ στη συζήτηση τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της «λόγω και έργω».

Με τον πρωθυπουργό συζητήσαμε φυσικά και για τη Θεσσαλονίκη, τις προοπτικές της και την αναπτυξιακή της πορεία».

Ανάλογες εμπρηστικές επιθέσεις σημειώθηκαν την ίδια μέρα (ξημερώματα 1ης Ιουλίου) στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη.