Για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του συνελήφθη εχθές το βράδυ (25/12) ο Άρης Μουγκοπέτρος στην Τρίπολη. Ο δικηγόρος της άλλης πλευράς δήλωσε σήμερα ότι ο μουσικός «είπε πράγματα που τρόμαξαν» την καταγγέλουσα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δικηγόρος της, Κώστας Παπαναστασίου,περιέγραψε ότι ο μουσικός εισήλθε στο σπίτι συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο, ενώ η εν διαστάσει σύζυγός του είχε ανοίξει την πόρτα για να αεριστεί ο χώρος, και άρχισε να απευθύνεται προς εκείνη με έντονο τρόπο, μπροστά στα παιδιά.

Διαβάστε επίσης: Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή

«Υπήρξαν στιγμές που μιλούσε ήρεμα και άλλες που της έλεγε πράγματα που την τρόμαξαν», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό αυτό ήταν καθοριστικό για την απόφαση της γυναίκας να απευθυνθεί στις Αρχές.

Όπως είπε η πρωτοβουλία για την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία αποτέλεσε «απότοκο του φόβου μιας γυναίκας» καθώς όπως υποστήριξε ήταν «επιβεβλημένο», σημειώνοντας πως την τελική κρίση για την άσκηση ή μη ποινικής δίωξης θα την έχει ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αποκάλυψε, στη σύζυγο του μουσικού έχει ήδη χορηγηθεί panic button, το οποίο έχει εγκατασταθεί στο κινητό της τηλέφωνο. «Δεν υπήρχε τίποτα άλλο να χωρίσει αυτή την οικογένεια», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι μέχρι την τελευταία στιγμή επιχειρήθηκε εξωδικαστική λύση και διαμεσολάβηση, ακόμη και με συγγενικά πρόσωπα του μουσικού.

Μουγκοπέτρος: Ο δικηγόρος του για την κροτίδα τώρα στο πλευρό της συζύγου του

Αναφορικά με το πώς ενώ πριν από λίγους μήνες εκπροσωπούσε τον Άρη Μουγκοπέτρο στο περιστατικό με την κροτίδα, τώρα εκπροσωπεί τη σύζυγό του που όπως φαίνεται είναι εδώ και δέκα μέρες σε διάσταση, ο δικηγόρος ξεκαθάρισε ότι ότι έχει συγγενική σχέση με τη σύζυγο του μουσικού και είναι δικηγόρος των οικογενειακών επιχειρήσεων της ίδιας και του αδελφού της.

Και όπως χαρακτηριστικά είπε: «δεν είμαι αυτόκλητος σωτήρας ούτε αλλάζω πλευρές κατά το δοκούν».