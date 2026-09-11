Ρέμος για Μαζωνάκη: «Επέλεξε να ζήσει τη ζωή του έτσι όπως ήθελε, στα άκρα σε όλα τα επίπεδα»

Ο Αντώνης Ρέμος, λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη αύριο Σάββατο (12/9) για τα 30 χρόνια του στο ελληνικό τραγούδι, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφέροντας πως το αυριανό live θα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του.

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«Απίστευτο, απίστευτο. Δηλαδή δεν μπορούμε να το χωνέψουμε πώς έγινε αυτό. Και ήταν πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό.

Αλλά ο Γιώργος επέλεξε να ζήσει τη ζωή του έτσι όπως ήθελε. Επέλεξε να τη ζήσει στα άκρα, σε όλα τα επίπεδα.

Από εκεί και πέρα, εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον θυμόμαστε και να τραγουδάμε τα τραγούδια του», είπε αρχικά ο Αντώνης Ρέμος.

«Το Σάββατο λοιπόν, στη συναυλία εννοείται ότι θα αναφερθούμε και θα τραγουδήσουμε παρέα για να τον αποχαιρετήσουμε όπως του αξίζει.

Και πιστεύω ότι θα του στείλουμε έναν αποχαιρετισμό με πολλή αγάπη, γιατί η ψυχούλα του ήταν πραγματικά ένα κομμάτι μάλαμα.

Ξέρω μάλιστα και από ένα πολύ κοντινό του πρόσωπο που μίλησα πρόσφατα, ότι σκέφτηκε μήπως θα ανέβαινε και στη συναυλία γιατί έλεγε "Μήπως πάμε πάνω;". Αυτός ήταν ο Γιώργος», είπε στη συνέχεια ο γνωστός τραγουδιστής.