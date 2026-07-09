Ασπρόπυργος: Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά - Σημειώθηκαν δύο εκρήξεις

Από βυτιοφόρο προπανίου φαίνεται να ξεκίνησε η φωτιά στον Ασπρόπυργο, σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε πάει στο σημείο απ΄ όπου ξεκίνησε η φωτιά προκειμένου να επισκευαστούν οι σούστες του οχήματος.

Έγινε μια πρώτη έκρηξη στο σημείο απ΄ όπου ξεκίνησε η φωτιά. Εκεί τραυματίστηκαν οι δύο πρώτοι τραυματίες. Στη συνέχεια έτρεξαν εργαζόμενοι από τα γύρω εργοστάσια προκειμένου να βοηθήσουν και τότε ακολούθησε η μεγάλη έκρηξη.

Κατά τη μεγάλη έκρηξη έσκασε το βυτιοφόρο, ο ιδιοκτήτης του οποίου ισχυρίζεται ότι ήταν άδειο.

Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματικούς της Πυροσβεστικής κανένα βυτιοφόρο προπανίου δεν μπορεί να είναι τελείως άδειο. Ακόμα και 100 λίτρα προπανίου θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυτή την έκρηξη.

Η έρευνα μόλις ξεκίνησε και μεταξύ άλλων θα εξεταστεί, εάν ήταν κατάλληλος ο χώρος να γίνουν οι συγκεκριμένες εργασίες και αν θα έπρεπε να είχαν βγάλει το βυτίο με το προπάνιο.

Ασπρόπυργος: Η κατάσταση των τραυματιών

Συνολικά 11 άτομα τραυματίστηκαν από τη φωτιά, εκ των οποίων τρία διασωληνώθηκαν. Οι δύο που μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύονται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Ο πρώτος είναι άνδρας 41 ετών, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 75% του σώματός του, ενώ οι γιατροί εκτιμούν ότι έχει υποστεί και εισπνευστικό έγκαυμα. Νοσηλεύεται στην εξειδικευμένη Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων, πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο δεύτερος εγκαυματίας, ηλικίας 54 ετών, έχει εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, παρουσιάζει έντονη υποθερμία και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.

Από τους έξι τραυματίες που είχαν διακομιστεί στο Θριάσιο Νοσοκομείο, μόνο ένας παραμένει για νοσηλεία, φέροντας ελαφρά εγκαύματα και έχοντας σταθερή κλινική εικόνα.

Παράλληλα, στο Νοσοκομείο Αττικόν παραμένουν τέσσερα άτομα, τα οποία προσήλθαν με αναπνευστικά προβλήματα και υποβάλλονται σε εξετάσεις από το ιατρικό προσωπικό.

«Θα θρηνήσουμε θύματα»

«Δεν υπάρχουν στελεχωμένα τμήματα του κράτους που να έρχονται εδώ να ελέγχουν τους εργοδότες που αφήνουν ξέφραγο αμπέλι τους χώρους εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρηστίδης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ενός πολύ μεγαλύτερου βιομηχανικού ατυχήματος στη Δυτική Αττική.



Όπως τόνισε, «εδώ πέρα υπάρχουν διυλιστήρια, υπάρχουν εταιρείες με χημικά. Μπορεί να γίνει ένα μεγάλης έκτασης βιομηχανικό ατύχημα στην περιοχή και να θρηνήσουμε θύματα».



«Ευχόμαστε αρχικά στους συναδέλφους που είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο γρήγορη ανάρρωση και στις οικογένειές τους κουράγιο. Να πάρει τώρα ευθύνη το υπουργείο, η κυβέρνηση και οι εργοδότες, να μη θρηνήσουμε θύματα. Να ακυρωθούν όλα αυτά που γίνονται εδώ πέρα, τα σχέδια που υπάρχουν, που έχουν τους εργαζόμενους απροστάτευτους. Να πηγαίνουμε στα σπίτια μας σώοι και αβλαβείς, όρθιοι», συμπλήρωσε.



Αξίζει να αναφερθεί η καταγγελία που έκανε ο ίδιος αναφορικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων, παρά την επικίνδυνη κατάσταση που είχε διαμορφωθεί μεά τη μεγάλη φωτιά.



«Βλέπετε εδώ την περιοχή. Δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο προστασίας. Βλέπετε εδώ πέρα να υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί; Να υπάρχουν μέτρα προστασίας; Βλέπετε επιχειρήσεις που παίρνουν φωτιά και καίνε τρεις ώρες και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός του κράτους για να έρθει να τη σβήσει», είπε, για να προσθέσει:

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«Οι εργαζόμενοι, τώρα πήγαμε εμείς και βγάλαμε από τα εργοστάσια κόσμο που δούλευε γιατί οι εργοδότες θέλανε να συνεχίσουν να δουλεύουνε».



Σε ερώτηση για την έκταση της πυρκαγιάς, ο κ. Χρηστίδης ανέφερε ότι, σύμφωνα με όσα γνώριζε το Εργατικό Κέντρο, η φωτιά δεν περιορίστηκε σε μία μόνο εγκατάσταση.

«Απ' όσο γνωρίζουμε δεν είναι μόνο μία επιχείρηση που έχει πάρει φωτιά. Είναι και άλλες δύο - τρεις επιχειρήσεις», δήλωσε, ενώ υποστήριξε ότι μόνο στην περιοχή του Ασπροπύργου έχουν καταγραφεί περίπου 460 πυρκαγιές τα τελευταία δύο χρόνια.



Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν είχε γίνει εκκένωση των χώρων εργασίας όταν ενεργοποιήθηκε το 112, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα τους βγάλαμε εμείς από τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου. Με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου πήγαμε και εκκενώσαμε χώρους».