Μπαταριστό έφτασε στην Τήνο το Andros Queen με 8 μποφόρ: Από το «μάγκας» στη «σταύρωση»

Δύσκολα τα δρομολόγια των πλοίων στο Αιγαίο με τέτοιους ανέμους, με τους καπετάνιους να επιδεικνύουν τις ικανότητές τους στην πλοήγηση και να παραθέτουν την εμπειρία τους απέναντι σε 7 και 8 μποφόρ. Πόσο μάλλον όταν περνάνε τον Κάβο Ντόρο.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του δύσκολου έργου τους είναι το Andros Queen της Golden Star Ferries που πλησίασε την Τήνο μπαταριστό από τους ανέμους, κυριολεκτικά με τη μία πλευρά να γέρνει και ο καπετάνιος έδεσε με επιδέξιες κινήσεις.

Ο λογαριασμός στο Instagram, edailygr, έκανε αναπαραγωγή στο βίντεο που τράβηξε ο χρήστης greek_travellers_insta και όπως ενημέρωσε ταξίδεψε κιόλας με αυτό, γράφοντας στη λεζάντα:

«Όλα τα βλέμματα στον καπετάνιο – μάγκας με τα όλα του – που αποδεικνύει τι σημαίνει εμπειρία και ψυχραιμία στη θάλασσα».

Αυτό το σχόλιο βέβαια δεν άρεσε σε αρκετούς, που έγραψαν πως εδώ, με τέτοιες καιρικές συνθήκες οι μαγκιές δεν χωράνε, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για «μυαλό κουκούτσι».

«Από τύχη ζούμε πραγματικά, ο Θεός να βάλει το χέρι του...

Ο καπετάνιος πρέπει να κάνει τον καπετάνιο, εδώ οι μαγκιές δεν χωράνε!!!! Του δώσανε απόπλου με 8/9 μποφόρ θα έπρεπε να πει ΟΧΙ!!!! Με τις ανθρώπινες ζωές δεν παίζουμε…. Αυτή είναι η μαγκιά. Ξαφνικά μετά από το :ατύχημα:στην ξέρα κυκλοφορεί αυτό το βίντεο με τον μάγκα καπετάνιο….που σίγουρα είναι πολύ καλός στην δουλειά του αλλά δεν θα ήθελα με τιποτα να βρίσκομαι εκεί μέσα με την οικογένεια μου.

Άμα συμβεί όμως κάτι πάει ο «μάγκας»... Μυαλό κουκούτσι! Απλά ένα «υπερεγώ» κι ύστερα θα πέσουν όλοι να τον φάνε τον «μάγκα» κι ακόμη χειρότερα να ζητούν ευθύνες αν υπάρξουν τραυματίες ή θύματα (έξω από δω και μακριά...) Ο Έλληνας άλλα 200 χρόνια να περάσουν ίδιος θα παραμείνει...» έγραψαν στα σχόλια.

Ο χρήστης greek_travellers_insta έγραψε πάντως:

«Ως ο καμεραμάν του συγκεκριμένου βίντεο αλλά και ως επιβάτης στη συνέχεια επειδή βλέπω ότι αρκετοί/ες ανησυχείτε θα πω ότι ήταν ένα από τα πιο ομαλά ταξίδια που έχω κάνει στην Τήνο! Με εξαίρεση το κάβο ντόρο που ούτως ή άλλως εκεί κουνάει. Σε κανένα σημείο της διαδρομής δεν φοβηθήκαμε. Όλα καλά».



