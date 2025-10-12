Μπέρδεμα με το φονικό στη Φοινικούντα: Οι πινακίδες του σκούτερ που διέφυγε είναι πλαστές

Πάνω σε «τοίχο» έπεσαν τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, στην έρευνά τους για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, καθώς οι πινακίδες που φέρει το σκούτερ με το οποίο διέφυγε ο δράστης είναι πλαστές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη διαδρομή που ακολούθησε για να φτάσει στην Αττική, μέσω Ηλείας, Αχαΐας, και Κορινθίας, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την πινακίδα κυκλοφορίας, που όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, ήταν πλαστή και δεν αντιστοιχούσε σε άλλη μοτοσικλέτα.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών, γνωρίζουν την μάρκα και το μοντέλο του λευκού σκούτερ και προσπαθούν να βρουν την καβάτζα που την έκρυψε ο νεαρός δολοφόνος.

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τις κάμερες ασφαλείας, δύο βενζινάδικων σε Κυπαρισσία και Κόρινθο, όπου έβαλε καύσιμα, ο δράστης, είναι ότι τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά του αναβάτη της μηχανής, ταιριάζουν με την περιγραφή του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του φονικού, αλλά και με τα χαρακτηριστικά του δράστη που είχε πυροβολήσει με αεροβόλο τον 68χρονο στο σπίτι του στη Φοινικούντα στις 7 Σεπτεμβρίου.

Και στην επίθεση αυτή, ο δράστης είχε καταγραφεί από κάμερες, αλλά και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε που είναι διαφορετική από αυτή που χρησιμοποίησε στην διπλή εκτέλεση.

Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών, εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο νεαρός να εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου, αλλά αποκλείουν να προέρχεται από το οργανωμένο έγκλημα, καθώς έκανε πολλά και κρίσιμα λάθη που οδηγούν τις αρχές στα ίχνη του.

Το κίνητρο του διπλού εγκλήματος, παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστο, και ο γρίφος θα λυθεί με την σύλληψη του νεαρού εκτελεστή.