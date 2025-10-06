Μπισμπίκης: Η ανάρτηση - απάντηση στο ποιος τον κάλεσε να δει τον Ρούτσι στο Σύνταγμα

Την Παρασκευή (3/10) ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφτηκε τον Πάνο Ρούτσι στη σκηνή του στο Σύνταγμα, μια κίνηση που συζητήθηκε έντονα όλο το Σαββατοκύριακο, δεδομένου ότι ο γνωστός ηθοποιός έχει απασχολήσει όλη την προηγούμενη εβδομάδα τα Μέσα εξαιτίας του τροχαίου στη Φιλοθέη.

Ένα ερώτημα που τέθηκε και σχολιάστηκε έντονα και στα social media ήταν το ποιος κάλεσε τον Βασίλη Μπισμπίκη στο Σύνταγμα με τη σύζυγο του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα, να διαψεύδει τις δηλώσεις του ηθοποιού και να λέει πως δεν τον κάλεσε ούτε εκείνη ούτε ο σύζυγός της.

Μέσα από ανάρτησή της στο Instagram η αρχαιολόγος, συνδικαλίστρια και περιφερειακή σύμβουλος Αττικής, Δέσποινα Κουτσούμπα, απαντά στο ποιός κάλεσε τον Βασίλη Μπισμπίκη:

«Βασίλη καλημέρα. Ο Πάνος Ρούτσι μας έχει πει πόσο του αρέσει η Δέσποινα Βανδή. Σκέφτηκα να σας το μεταφέρω μήπως θέλετε να περάσετε από το Σύνταγμα για τον Πάνο και την Μιρέλα"

Τα σωματεία και ο κόσμος του πολιτισμού είμαστε δίπλα στον Πάνο από την πρώτη μέρα. Το τραγούδι συντροφεύει τον κ. Ρούτσι, τον γαληνεύει, όπως μόνο η τέχνη ξέρει να κάνει. Τα παιδιά του Μέχρι Τέλους κάθε βράδυ τον συντροφεύουν με κιθάρα και τραγουδι.

Ο Β. Μπισμπίκης έλαβε αυτό το μήνυμα από μένα την Παρασκευή το πρωί.

Επειδή η κ. Βανδή έλειπε στην Θεσσαλονίκη, αμέσως προσφέρθηκε να έρθει μόνος του για να μεταφέρει την αλληλεγγύη και των δύο και να πει στον κ. Ρούτσι ότι μόλις γυρίσει η κ. Βανδή από την Θεσσαλονίκη, θα έρθει να τον δει. Δεν ήρθε ούτε για τα "φανεί", ούτε για να "ξεπλυθεί".

Μάλιστα, ενημερώσαμε όλους τους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες ότι δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις, ούτε να τον δείξουν».

«Όπως ενημερώσαμε ότι οι αλληλέγγυοι στον Πάνο Ρούτσι τους καλέσαμε, όπως και τον Στέλιο Ρόκκο, που ήρθε από τη Λήμνο μόνο γιατί είπε ο κ. Ρούτσι ότι είναι ο αγαπημένος του τραγουδιστής.

Το γιατί έχουμε μια τηλεόραση που όχι μόνο αυτό δεν το σέβεται αλλά ακόμη χειρότερα μιλάνε με τη σύζυγό του για 21η μέρα απεργού πείνας και την ρωτάνε για τον... Μπισμπίκη, εμένα με ξεπερνάει!

Κάμερα στον απεργό πείνας και στα αιτήματά του παιδιά! Να ικανοποιηθεί το αίτημα της οικογένειας Ρούτσι για εκταφή για ταυτοποίηση και για τοξικολογικές/βιοχημικές εξετάσεις.

Σήμερα στις 8.30 μ.μ. σας περιμένουμε με κιθάρες και τραγούδια στο Σύνταγμα για να στηρίξουμε τον Πάνο Ρούτσι

Στο βίντεο: Σάββατο βράδυ οι Γιώτα Νέγκα Τάνια Τσανακλίδου Μαρία Παπαγεωργίου τραγουδούν στον Π. Ρούτσι, με αγάπη, σεβασμό και αλληλεγγύη», κατέληξε η Δέσποινα Κουτσούμπα.