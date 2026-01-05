Μενού

Μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: Τι αποζημιώσεις δικαιούνται οι επιβάτες

Τι αποζημιώσεις δικαιούνται οι επιβάτες για καθυστέρηση ή ακύρωση της πτήσης τους, μετά το μπλάκ άουτ στο FIR Αθηνών.

Newsroom
μπλακ άουτ
Αεροδρόμιο | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Αποζημιώσεις για τις καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων που προκάλεσε το χθεσινό μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών δικαιούνται οι επιβάτες για την ταλαιπωρία που υπέστησαν.

«Ναι, θα πέσουν κεφάλια», τόνισε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, επισημαίνοντας πως οι επιβάτες δικαιούνται αποζημιώσεις για τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις πτήσεων.

ΕΛΛΑΔΑ