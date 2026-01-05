Μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: Τι αποζημιώσεις δικαιούνται οι επιβάτες

Αποζημιώσεις για τις καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων που προκάλεσε το χθεσινό μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών δικαιούνται οι επιβάτες για την ταλαιπωρία που υπέστησαν.
«Ναι, θα πέσουν κεφάλια», τόνισε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, επισημαίνοντας πως οι επιβάτες δικαιούνται αποζημιώσεις για τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις πτήσεων.
