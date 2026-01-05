Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με κλείσιμο δρόμων σε κομβικά σημεία αποφάσισαν να προχωρήσουν οι αγρότες μετά την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που πραγματοποιήθηκε χθες στα Μάλγαρα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στα Μάλγαρα, αναμένεται να κλείσει η εθνική οδός, και στα δύο ρεύματα (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη), την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή.

Στο μπλόκο στο Δερβένι σήμερα οι αγρότες θα κλείσουν το δρόμο 13:00 με 14:00 , στο τελωνείο Ευζώνων από τις 19:00 μέχρι τις 23:00. Παράλληλα στα μπλόκα σε Δερβένι και Χαλκηδόνα υπάρχει σκέψη να ενισχύσουν το μπλόκο στους Ευζώνους.

Στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, δε συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη, ενώ είχαν ανοίξει κουβέντα για διάλογο. Ο Δημήτρης Συροπλής, αγροτοσυνδικαλιστής και ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λαρίσης μίλησαν στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤNews, τονίζοντας ότι πρέπει να βρεθεί λύση στα αιτήματά τους.

«Δεν κληθήκαμε σαν μπλόκο στη σύσκεψη για αυτό και δεν συμμετείχαμε, οπότε ακάλεστοι δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Αν μας καλούσε το πανελλαδικό, εμείς θα πηγαίναμε. Δεν μας κάλεσαν, δεν πήγαμε. Αυτό δεν μας πτοεί ιδιαίτερα.

Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας εδώ, από τα ιστορικότερα μπλόκα της Ελλάδας. Διατρανώνουμε κι εμείς τα όποια προβλήματα υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα, θα είμαστε εδώ μέχρι που να δικαιωθούν και η κυβέρνηση να δώσει λύση σε όποια περισσότερα προβλήματα.

Για να βρεθεί κάποια λύση στα προβλήματα ο διάλογος είναι εκ των ων ουκ άνευ. Η θέληση μας για διάλογο παρεξηγήθηκε από τα άλλα μπλόκα και μας είπαν διάφορα.

Διεκδικούμε τη λύση όλων των προβλημάτων του πρωτογενή τομέα. Ο διακαής πόθος μας στις 36 μέρες που είμαστε στο δρόμο, είναι να βρεθεί κάποια λύση», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Συροπλής, αγροτοσυνδικαλιστής.

Με τη σειρά του ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λαρίσης, απάντησε ότι «δεν απευθύνθηκε καμία προσωπική πρόσκληση στα μπλόκα και τα Πράσινα Φανάρια έχουν μια στάση διαφορετική.

Σαφέστατα να πάμε σε συνάντηση, που να υπάρχει ουσιαστικός διάλογος και να υπάρχει ουσιαστική δυνατότητα να επιλυθούν κάποια προβλήματα, αυτό λέμε από την πρώτη μέρα.

Αν την Τετάρτη η κυβέρνηση βγει και κάνει εξαγγελίες που θα είναι μια φάση για διάλογο, θα πάμε σε συνάντηση, αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Να υπάρχουν κάποιες εξαγγελίες που να απαντούν στα αιτήματα».

Αμετακίνητοι οι αγρότες της Δυτικής Ελλάδας

Στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται η γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, τα διόδια στην περιοχή του Δρεπάνου, αλλά και το λιμάνι της Πάτρας.

Όπως ξεκαθαρίζουν οι επικεφαλής των αγροτών της Αχαΐας, η Περιμετρική Οδός Πατρών δεν πρόκειται να ανοίξει για τη γιορτή των Θεοφανείων, ενώ εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να είναι εκτός κυκλοφορίας και την Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία οι αγρότες σχεδιάζουν μετακινήσεις προς τα σημεία-στόχους των κινητοποιήσεών τους.

Σε ό,τι αφορά τους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγγελόκαστρο οι μπάρες των διοδίων παραμένουν ανοιχτές και αναμένεται να παραμείνουν έτσι έως και την Πέμπτη.

Την ημέρα εκείνη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι αγρότες της περιοχής θα κινηθούν και αυτοί προς τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, παρότι δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημος συντονισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ιερέας από τη Μητρόπολη Πατρών, θα μεταβεί στο σημείο των συγκεντρώσεων προκειμένου να τελεστεί αγιασμός στους αγρότες και στα τρακτέρ.