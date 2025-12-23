Μπλόκα αγροτών: «Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραμένουν» ξεκαθαρίζει η Δημογλίδου

«Δεν υφίσταται καμία αντιπαράθεση μεταξύ αγροτών και αστυνομίας», ξεκαθάρισε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας σήμερα (23/12) στον ΣΚΑΪ. Όπως τόνισε, οι αγροτικές κινητοποιήσεις αποτελούν δημοκρατικό δικαίωμα, ωστόσο το ίδιο ισχύει και για τους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια στο οδικό δίκτυο.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι η Τροχαία δεν μπορεί να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων, ακόμη και βαρέων, στις εθνικές οδούς όταν υπάρχουν τρακτέρ στο οδόστρωμα, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Αναφερόμενη στις εικόνες από τα μπλόκα των Μαλγάρων και της Νίκαιας, δήλωσε ότι η κατάσταση δείχνει ξεκάθαρα την ύπαρξη εμποδίων στον δρόμο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, στο μπλόκο της Θεσσαλίας η διέλευση είναι εξαιρετικά δύσκολη ακόμη και από τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, προσθέτοντας ότι όποιος θεωρεί πως είναι εφικτή η ασφαλής διέλευση ταξιδιωτών με την αυξημένη κίνηση των ημερών, υποτιμά τη νοημοσύνη όλων.

Έθεσε, επίσης, το ζήτημα της διαχείρισης έκτακτων περιστατικών, διερωτώμενη πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, για παράδειγμα, μια πυρκαγιά σε όχημα εν κινήσει, όταν ακόμη και οι παρακαμπτήριοι δρόμοι διαθέτουν περιορισμένο αριθμό λωρίδων.

Σε ερώτηση για το αν θα μπορούσαν να τοποθετηθούν τροχονόμοι κατά μήκος των τμημάτων όπου οι αγρότες προτείνουν να παραχωρηθούν λωρίδες κυκλοφορίας, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ απάντησε ότι πρόκειται για δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, στους οποίους ήδη κινούνται πεζοί, γεγονός που καθιστά αδύνατη την τοποθέτηση αστυνομικών για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας με ασφάλεια.

Όπως διευκρίνισε, μέχρι το πρωί της Τρίτης δεν είχε μεταβληθεί η κατάσταση σε κανένα μπλόκο, ούτε είχε δοθεί επισήμως λωρίδα κυκλοφορίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ΕΛΑΣ έχει αναπτύξει σημαντικές δυνάμεις τόσο στο εθνικό δίκτυο όσο και στις παρακαμπτήριες οδούς, οι οποίες επίσης παρουσιάζουν δυσκολίες και κινδύνους. «Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποφασίζονται αποκλειστικά από την Τροχαία και όχι από οποιονδήποτε πολίτη, ανεξαρτήτως αν διαμαρτύρεται ή όχι», υπογράμμισε.

Η εικόνα στα μπλόκα

Στη Δυτική Θεσσαλία, το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας βρίσκεται στην Καρδίτσα στον Ε65, ενώ κινητοποιήσεις συνεχίζονται και στα Τρίκαλα, στα διόδια του Λόγγου. Οι αγρότες αποφάσισαν σε συνέλευση να παραμείνει ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Στη Θήβα, το μπλόκο παραμένει ενεργό, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτή τη διέλευση για το κοινό. Στα Μάλγαρα, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει δοθεί στην κυκλοφορία από την Κυριακή, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα αναμένεται να ανοίξει την Τρίτη.

Στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκαν δίωροι αποκλεισμοί στη Χαλκηδόνα και στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ παραμένει κλειστή η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής στα Πράσινα Φανάρια.

Στον δυτικό κόμβο Κομοτηνής της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από τις 23 έως και τις 26 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις ενόψει των εορτών. Στη Σιάτιστα, οι αγρότες προχώρησαν σε άρση του αποκλεισμού για τα φορτηγά.

Στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, στους Ευζώνους και τη Νίκη, οι κινητοποιήσεις αναστέλλονται έως τις 26 Δεκεμβρίου, ενώ στην Εξοχή και στον Προμαχώνα οι δράσεις συνεχίζονται με περιορισμένες, συμβολικές παρεμβάσεις. Ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα θα παραμείνει ανοιχτός για τα φορτηγά τόσο τα Χριστούγεννα όσο και την Πρωτοχρονιά.

Παράλληλα, επιτράπηκε η διέλευση φορτηγών από το τελωνείο των Κήπων, ενώ στο μπλόκο Καλπακίου αποφασίστηκε το άνοιγμα του δρόμου για τους εκδρομείς έως την Παρασκευή. Στην Πάτρα, οι αγρότες της Αχαΐας αποφάσισαν να μην αλλάξει η μορφή του μπλόκου στην Εγλυκάδα, διατηρώντας κλειστή την Περιμετρική Οδό, με την Τροχαία και στελέχη της Ολυμπίας Οδού να πραγματοποιούν αυτοψία για την ασφάλεια της κυκλοφορίας.