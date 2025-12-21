Μπλόκα αγροτών, ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Ανεστίδης στη μέση: Φήμες για πάγωμα λογαριασμών, δηλώνει αθώος

Αίσθηση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η είδηση πως ένας από τους «πρωτεργάτες» στα μπλόκα των αγροτών, συγκεκριμένα στην κινητοποίηση των Μαλγάρων, ο συνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ενδεχομένως εμπλέκεται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως μεταφέρει το Star, μετά τις δημοσιεύσεις για τα περιουσιακά του κ. Ανεστίδης, οι αγρότες φαίνεται να συσπειρώνονται ακόμα περισσότερο, και να στηρίζουν τον συνάδελφό τους και το ποιόν του.

«Αυτά που λέγονται είναι λάσπη και συκοφαντίες για να σπάσει το μπλόκο των Μαλγάρων», είναι τα λόγια των παραγωγών σε ένα από τα πλέον δυναμικά μέτωπα της χώρας.

Ανεστίδης: Ανάμεσα σε δύο στρατόπεδα

Δεν θα ήταν παράλογο να αναλογιστεί κάποιος πως η εμπλοκή ενός κεντρικού προσώπου των αγροτικών κινητοποιήσεων ως ωφελούμενος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ήταν κατά κάποιον τρόπο επικοινωνιακή ανάσα για την κυβέρνηση, με την οποία η κοινή γνώμη τάσσεται κατά, και ξεκάθαρα στο πλευρό των αγροτών.

Φυσικά η ιστορία διακρίνεται από πολλαπλές «στρώσεις», μιας και ο κ. Ανεστόπουλος είναι δεδηλωμένα ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη, εάν ισχύει πως έχει λάβει παράνομες ενισχύσεις, κάτι τέτοιο θα τροφοδοτούσε το κυβερνητικό αφήγημα για πλήρη «διαφάνεια» και «μηδενική ανοχή» στις έρευνες του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αναγκάστηκε να ξεκινήσει.

Λάδι στη φωτιά ρίχνουν επίσης φήμες των τελευταίων ωρών, που θέλουν, φερόμενα, η οικονομική αστυνομία να έχει παγώσει περιουσιακά στοιχεία του κ. Ανεστίδη, συγκεκριμένα λογαριασμούς του.

Ωστόσο ο αντίλογος είναι κατηγορηματικός. Ο δικηγόρος του αγροτοσυνδικαλιστή, θίγοντας φερόμενες αναντιστοιχίες σε δηλώσεις αγροτεμαχίων του -που επικαλείται η Δίωξη, και με βάση τις οποίες έλαβε τις ενισχύσεις ύψους 122.000 ευρώ- τονίζει πως δεν ισχύουν, καθώς καλλιεργητής σε όλες αυτές τις εκτάσεις είναι ο ίδιος ο κ. Ανεστίδης.

Από τη μεριά του, ο κ. Ανεστίδης φέρεται να είπε στο Star πως δεν γνώριζε καν για οποιαδήποτε εισαγγελική παραγγελία ελέγχου της περιουσίας και των δηλώσεών του.

«Οι λογαριασμοί μου είναι ανοιχτοί. Θα το ελέγξω και με τη σύζυγό μου και θα το δούμε», φέρεται να είπε.

Ακόμα, γνωστοποίησε τη βούλησή του να κινηθεί δικαστικά, μετά τη λήξη της εισαγγελικής έρευνας, μηνύοντας για συκοφαντική δυσφήμιση όσους βιάστηκαν να του προσάψουν αδικήματα.

Ανεστίδης: «Το κάνουν για να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα»

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό που έχει λάβει ο Κώστας Ανεστίδης από το 2019 έως το 2024 ανέρχεται σε 210.000 ευρώ.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής δήλωσε άγνοια για τον έλεγχο, τον οποίο πληροφορήθηκε μέσα από συγκεκριμένο δημοσίευμα ιστοσελίδας και αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι πήρε παράνομες επιδοτήσεις.

«Μέσα από το πρόσωπο μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα, δεν θα μπορέσω να το κάνουν» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κώστας Ανεστίδης είπε ότι θα προβεί σε καταγγελία και πως «ό,τι λεφτά κερδίσω, αν κερδίσω, θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα πράγματα τους».

«Θα είμαι εδώ δεν θα εξαφανιστώ δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και θα φωνάζω από δω ακόμη πιο δυνατά. Δεν θα τους αφήσω να ησυχάσουν. Προσπαθούν να σπάσουν το συμπαγές και αραγές μέτωπο των αγροτών με δόλιο τρόπο. Είναι λάσπη στον ανεμιστήρα δεν θα τους περάσει καθόλου, θα τρίζουν τα θεμέλια τους» κατέληξε ο αγροσυνδικαλιστής.