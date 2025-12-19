Μπλόκα σε παρακαμπτήριους και τελωνεία από τους αγρότες σε όλη τη χώρα: «Δεν θα μας σπάσουν...»

Με αποκλεισμούς παρακαμπτηρίων οδών συνεχίζουν οι αγρότες τις κινητοποιήσεις τους στα μπλόκα όλης της χώρας, μετά την απόφαση που έλαβαν την Πέμπτη (18/12) στη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στον Λευκώνα Σερρών.

Ελεύθερη διέλευση από τα μπλόκα λόγω της δίκης των Τεμπών και αποκλεισμοί παρακαμπτηρίων οδών

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ και μέλος της ΠΕΜ, Ρίζος Μαρούδας, το πρωί της Παρασκευής 19/12 θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση για τη δίκη των Τεμπών στη Λάρισα, προκειμένου συγγενείς και συμμετέχοντες στη δίκη να περάσουν ανεμπόδιστα από τα μπλόκα των αγροτών.

Το απόγευμα της Παρασκευής, από τις 14:00 και μετά, σε όλη την Ελλάδα οι αγρότες θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς παρακαμπτήριων οδών, στέλνοντας σαφές μήνυμα για ανυποχώρητη πάλη».

Πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης

Στη βόρεια Ελλάδα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, συνεχίζονται και σήμερα οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι διατηρούν τα μπλόκα, προχωρώντας σε διακοπές της κυκλοφορίας τόσο στις εισόδους όσο και στις εξόδους των τελωνείων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους για συγκεκριμένες ώρες, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έλαβε χθες η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων κατά τη συνεδρίασή της στον Λευκώνα Σερρών.

Σε οκτάωρο αποκλεισμό, έως τις 20.00, προχωρούν και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας. Από τις 16.00 και για τρεις ώρες θα διατηρούν κλειστές και τις παρακαμπτήριες οδούς που χρησιμοποιούνται από τα επιβατικά οχήματα.

Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, ενώ κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού θα απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου.

Σε δεκάωρο αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα για φορτηγά παντός τύπου προχωρούν από τις 12.00 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο.

Παράλληλα, σε γενική συνέλευση που αναμένεται να πραγματοποιήσουν εντός της ημέρας, θα καθορίσουν και τις ώρες κατά τις οποίες θα διακόπτεται η κυκλοφορία και για τα Ι.Χ. οχήματα.

Στο μεταξύ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού παρακολουθείται η κατάσταση και, εφόσον αυτή επιδεινωθεί και σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά, θα ανοίγει προσωρινά ο δρόμος ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 το απόγευμα για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε τετράωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης από τις 19.00, αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά. Παράλληλα, με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, από τις 20.00 και για δύο ώρες θα απαγορεύεται και η διέλευση των Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων.

Παραμένουν στα μπλόκα και ενισχύουν τις δράσεις τους οι αγρότες σε Ημαθία, Πέλλα, Πιερία και Καβάλα

Ακόμα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε συμβολικούς αποκλεισμούς και άλλες δράσεις προχωρούν οι αγρότες στην Ημαθία, την Πέλλα, την Πιερία και την Καβάλα, προκειμένου να δείξουν ότι παραμένουν στα αγροτοκτηνοτροφικά τους μπλόκα, να γνωστοποιήσουν τα αιτήματά τους και να δηλώσουν ότι δεν έχουν στόχο να ταλαιπωρούν την κοινωνία, ιδιαίτερα ενόψει των εορτών.

Οι κινήσεις αυτές γίνονται στο πλαίσιο των αποφάσεων που έλαβε χθες η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων κατά τη συνεδρίασή της στον Λευκώνα Σερρών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι παραγωγοί προχωρούν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτήριων οδών στον κόμβο της Κουλούρας, διάρκειας μιας ώρας, μέχρι και τη 1:30 το μεσημέρι, διανέμοντας βαζάκια με κομπόστα ροδάκινου.

Ο περιορισμός της κυκλοφορίας στις παρακαμπτήριες οδούς δυσχεραίνει ουσιαστικά τη διέλευση προς τη Βέροια, ιδίως λόγω του αγροτικού μπλόκου στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, όπου παραμένει επ' αόριστον κλειστό το ρεύμα της Εγνατίας Οδού προς την πόλη.

Οι παραγωγοί στον κόμβο του Νησελίου διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο βρίσκονται με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα κτηνοτρόφοι και αγρότες από την Κρύα Βρύση του νομού Πέλλας.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις συνεχίζουν να βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, μπλόκο έστησαν αγρότες από τον δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Σύμφωνα με απόφαση γενικών τους συνελεύσεων, θα μεταβούν σήμερα σε κοινή πορεία στο τελωνείο της Σκύδρας και θα προχωρήσουν στον συμβολικό αποκλεισμό του για δύο ώρες από τις 17.00.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης.

Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου - Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις καθημερινά.

Στον νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα: στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία Οδό. Οι συμμετέχοντες σε αυτά, τη Δευτέρα 22/12 θα πραγματοποιήσουν κοινή παράσταση διαμαρτυρίας στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στην Καβάλα.

Για σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο που βρίσκεται στον κόμβο της Μουσθένης προχωρούν σε συμβολικό αποκλεισμό του σημείου από τις 4 το απόγευμα και για τουλάχιστον μία ώρα. Στο μεταξύ, ανοιχτό αφήνουν το ενδεχόμενο οι παραγωγοί του μπλόκου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων να μεταφερθούν σε άλλο κομβικό σημείο.

Σε ισχύ παραμένει ο επ' αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια - Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Νίκαια: Εν αναμονή της συνεδρίασης

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις δύο το μεσημέρι σήμερα θα συνεδριάσουν επίσης στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, για να οργανώσουν την κλιμάκωση του αγώνα τους, δηλαδή το να κλείσουν παρακαμπτήριες οδούς όπως η παλαιά Εθνική Οδός Λάρισας-Βόλου, καθώς από εκεί εκτρέπεται η κυκλοφορία από την Τροχαία σε όλη αυτή τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Αυτό θα γίνει πιθανότατα για τρεις ώρες, από τις 16:00 μέχρι τις 19:00.

«Οι αγρότες θα κλείσουν την παλαιά Εθνική Οδό για δύο με τρεις ώρες. Ενδέχεται να μην είναι μόνο ένα σημείο που θα κλείσουν αλλά να είναι περισσότερα» σημείωσε η Μάνια Γκουσιάρη. «Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όποιος κινείται από την Αθήνα για Λάρισα, εκείνες τις ώρες, δεν έχει εναλλακτική διαδρομή», σημείωσε.

Μπλόκα από τα Μάλγαρα και το Δερβένι μέχρι τη Νικήτη

Ακόμα, σε αποκλεισμό του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, από τις 12 το μεσημέρι και έως τις 23 Δεκεμβρίου, προχωρούν οι παραγωγοί στο μπλόκο των Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών, ενώ το αντίθετο ρεύμα παραμένει κλειστό για 19η ημέρα.

Για σήμερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι παραγωγοί στο σημείο έχουν αποφασίσει να επιτρέπεται η διέλευση σε δικηγόρους και μάρτυρες που συμμετέχουν στη δίκη των Τεμπών.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου, από σήμερα και μέχρι την 23/12, καθημερινά θα πραγματοποιούνται γενικές συνελεύσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα και, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την αποσυμφόρηση ή τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, θα ανοίγει προσωρινά το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Για τη στάση που θα κρατήσουν οι αγρότες από τις 24/12 και μετά, η απόφαση θα οριστικοποιηθεί σε νέα γενική συνέλευση. Ωστόσο, το πιθανότερο σενάριο είναι να παραταχθούν τα τρακτέρ αριστερά και δεξιά του οδοστρώματος στα διόδια Μαλγάρων, ώστε να διευκολύνεται η μετακίνηση των εκδρομέων για τις γιορτές. Παράλληλα, εξετάζεται η προσωρινή άρση των μπαρών στα διόδια, ώστε οι οδηγοί να περνούν χωρίς καταβολή αντιτίμου.

Σε συμβολικό αποκλεισμό διάρκειας μίας ώρας, από τη μία το μεσημέρι, προχωρούν και σήμερα οι παραγωγοί στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες.

Με απόφαση γενικής συνέλευσης, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν το Σαββατοκύριακο, κατά τις ώρες από τις 12 το μεσημέρι και για τρεις ώρες, να μεταβούν στα διόδια Ωραιοκάστρου στην εξωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα σηκώσουν προσωρινά τις μπάρες και θα διανέμουν στους διερχόμενους τοπικά προϊόντα, όπως καρύδια και μέλι.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών θα προχωρήσουν και σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τις 17.00, και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας. Το σημείο έχει ενισχυθεί από αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια», ενώ λίγα μέτρα πιο μπροστά, αστυνομικά οχήματα έχουν παραταχθεί οριζόντια στο οδόστρωμα, αποκλείοντας τυχόν προσπάθεια των παραγωγών να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Στο μεταξύ, συνεχίζει να ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στη Δυτική Μακεδονία

Σε δίωρο αποκλεισμό του κόμβου της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν σήμερα οι παραγωγοί από τις 14.00 για όλα τα φορτηγά, ενώ για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα κλείσουν και τους παρακαμπτήριους δρόμους, όπως αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση και στο πλαίσιο των αποφάσεων που έλαβε χθες η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων κατά τη συνεδρίασή της στον Λευκώνα Σερρών.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αποφάσισαν τα πλευρικά διόδια να παραμείνουν ανοιχτά καθ' όλη τη διάρκεια, ώστε οι οδηγοί να διέρχονται ελεύθερα χωρίς καταβολή διοδίων.

Στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, βρίσκονται παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία, ενώ η κυκλοφορία επιβατικών οχημάτων και φορτηγών κατά τις ώρες του αποκλεισμού διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης - Καστοριάς. Καθημερινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς από αγρότες αλλά και εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Την ίδια ώρα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Ανατολικής Εορδαίας και τη Νότια Λεκάνη Βεγορίτιδας, καθώς και από τον Αγροτικό Σύλλογο Δήμου Αμυνταίου, προχωρούν σε τρίωρο αποκλεισμό στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης - Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ. Στη σημερινή κινητοποίηση θα συμμετάσχουν και ιδιοκτήτες ταξί με τα οχήματά τους.

«Δεν θα μας σπάσουν τα τηλεφωνήματα που πέφτουν...»

Παράλληλα, o πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, Ρίζος Μαρούδας, σημείωσε σήμερα, μεταξύ άλλων, ότι «ούτε ο αυταρχισμός, ούτε οι πιέσεις, ούτε τα τηλέφωνα μέσα στα μπλόκα πρόκειται να μας σπάσουν. Θα συνεχίσουμε μέχρι την δικαίωση, μέχρι ικανοποιηθούν αιτήματα.

Το Σαββατοκύριακο θα ανοίξουμε τις μπάρες των διοδίων για να επιτρέψουμε την ελεύθερη διέλευση των ταξιδιωτών για να μην λένε ότι μόνο κλείνουμε τους δρόμους.

Η κυβέρνηση τους κλείνει με την αδιάλλακτη στάση της. Εμείς ανοίγουμε τον δρόμο και να γλυτώσει ο κόσμος χρήματα από τα πανάκριβα διόδια. Το ίδιο θα συμβεί και από την Τρίτη και μετά που θα περνάει ελεύθερα ο κόσμος από τα μπλόκα.

Η αστυνομία κλείνει τον δρόμο, εμείς αφήσαμε διόδους παντού για να περάσει όμορφες γιορτές ο κόσμος. Η κυβέρνηση θα δώσει λύσεις, θα βάλει το χέρι στο μεγάλο πλεόνασμα και στο αποθεματικό που έχει από τον δικό μας ιδρώτα. Θα λύσει και θέματα θεσμικά που δεν απαιτούν χρήματα, αλλά ούτε σε αυτά έχει απαντήσει».