Μπλόκο - «ακορντεόν» στη Θήβα: Οι αγρότες ανοίγουν για μικρά διαστήματα τον δρόμο

Στις θέσεις τους παραμένουν οι αγρότες στη Θήβα, διαφοροποιούμενοι από το κύμα αποκλιμάκωσης που ήδη παρατηρείται σε πολλές περιοχές της χώρας.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες από το drone του Orange Press Agency, παρατηρείται μποτιλιάρισμα στο 3ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θηβών – Λιβαδειάς και προκειμένου να αποσυμφορείται η κυκλοφορία οι αγρότες ανοίγουν τον δρόμο για μικρά διαστήματα.

Οι αγρότες της περιοχής έχουν «στρατοπεδεύσει» από χθες στο σημείο έχοντας αποκλείσει την παλαιά εθνική οδό, με οχήματα αλλά και άχυρα στα οποία βάζουν φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αποκλεισμός - «ακορντεόν» στο σημείο θα συνεχιστεί μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, όπως προέβλεπε η απόφαση που είχαν λάβει για τον 48ωρο αποκλεισμό και μέχρι αύριο το μεσημέρι αναμένεται να έχουν αποχωρήσει από το σημείο.