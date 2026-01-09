Μετά από 40 ημέρες κινητοποιήσεων, οι εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων αποδέχθηκαν την πρόσκληση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη.

Εν τω μεταξύ, αύριο Σάββατο (09/01) στη Νίκαια θα πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη, την ώρα που η κυβέρνηση θέτει ως βασικές προϋποθέσεις για τον διάλογο το άνοιγμα των δρόμων και την καθολική εκπροσώπηση όλων των μπλόκων.

Στη σύσκεψη της Νίκαιας θα καθοριστεί η σύνθεση της επιτροπής που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό. Η επιτροπή θα συγκροτηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων και θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από όλους τους κλάδους του πρωτογενούς τομέα, γεωργούς και κτηνοτρόφους, χωρίς τη συμμετοχή μπλόκων που είχαν εξαρχής ταχθεί υπέρ άμεσου διαλόγου. Στόχος είναι η διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς, με τα τρακτέρ εκτός οδοστρώματος.

Θεσσαλονίκη – Μάλγαρα

Το μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα συμπληρώνει σήμερα 40 ημέρες κινητοποιήσεων και συμμετέχει στον 48ωρο αποκλεισμό, με κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Εντός της ημέρας οι αγρότες θα αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν τον πλήρη αποκλεισμό ή αν θα ανοίξουν τον δρόμο.

Στη Χαλκηδόνα, από χθες το βράδυ έχει δοθεί στην κυκλοφορία η παλαιά εθνική οδός Θεσσαλονίκης–Πέλλας. Παράλληλα, στον κόμβο Τρίγλιας, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης–Μουδανιών, οι αγρότες που συμμετείχαν στον 48ωρο αποκλεισμό αναμένεται να ανοίξουν τον δρόμο περίπου στις 12:00 το μεσημέρι.

Δυτική Μακεδονία – Εγνατία Οδός

Σε εξέλιξη παραμένει ο 48ωρος αποκλεισμός στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας. Για σήμερα έχει αποφασιστεί και ο αποκλεισμός των παρακαμπτηρίων οδών από τις 12:00 έως τις 17:00, με ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής άρσης για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, συνεχίζεται ο 48ωρος αποκλεισμός στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης στην Εγνατία Οδό, που ξεκίνησε χθες στις 10:00 το πρωί. Οι παραγωγοί προχωρούν σε αποκλεισμούς των κάθετων αξόνων της Εγνατίας από Φλώρινα προς Κοζάνη και από Έδεσσα προς Κοζάνη, καθώς και στα αντίθετα ρεύματα. Στο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Ήπειρος

Κλειστός παραμένει ο δρόμος στον κόμβο Παρακάλαμου, όπου επικρατεί και χιονόπτωση. Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι θα αποφασίσουν εντός της ημέρας αν θα ανοίξουν το μπλόκο, ως ένδειξη καλής θέλησης ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό. Στο μπλόκο Καλπακίου, τα τρακτέρ παραμένουν εκτός οδοστρώματος χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία.

Στην Ηγουμενίτσα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έκλεισαν χθες και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού πριν από την είσοδο του λιμανιού εξωτερικού. Δηλώνουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν τον αποκλεισμό για όλο το 48ωρο και να ανοίξουν τον δρόμο αύριο το πρωί, χωρίς να αποσύρουν τα τρακτέρ. Στην Άρτα και την Πρέβεζα, τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στα μπλόκα της Ιονίας Οδού και στον Λούρο.

Bοιωτία

Ακλόνητα παραμένουν τα τρακτέρ στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας, με τους αγρότες να τηρούν πιο σκληρή στάση από άλλες περιοχές της χώρας.





Οι επικεφαλής του μπλόκου επισημαίνουν ότι θα τηρήσουν την απόφαση που είχε ληφθεί για τον καθολικό αποκλεισμό και πως θα επανεξετάσουν τη στάση τους στη συνέλευση που θα γίνει αργά το απόγευμα της Παρασκευής. Όπως φαίνεται και στα εναέρια πλάνα του drone του Orange Press Agency, τα τρακτέρ και τα οχήματα των αγροτών του Κάστρου δεν έχουν μετακινηθεί και είναι απλωμένα τόσο στην εθνική οδό όσο και στους παραδρόμους που έκλεισαν χθες.

Στερεά Ελλάδα

Περίπου 100 τρακτέρ από την Καρδίτσα αποχώρησαν από το μπλόκο του Μπράλου, στο πλαίσιο σταδιακής αποκλιμάκωσης, και επιστρέφουν συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων στο μπλόκο του αυτοκινητοδρόμου Ε65, όπου θα παραμείνουν. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η αποχώρηση αγροτών από την Αταλάντη και τον Δομοκό.

Εντός της επόμενης ώρας αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για το άνοιγμα των παραδρόμων στον Μπράλο, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία, ενώ τα τρακτέρ θα παραμείνουν στην εθνική οδό.

Στη Θήβα, οι αγρότες συνεχίζουν τον αποκλεισμό τόσο της εθνικής όσο και της παλαιάς εθνικής οδού στο Καναβάρι έως τη συμπλήρωση των 48 ωρών, δηλαδή έως αύριο μετά το μεσημέρι. Στη συνέχεια αναμένεται να αποσύρουν τα τρακτέρ από την παλαιά εθνική και να επιστρέψουν στο κύριο μπλόκο στον κόμβο της Θήβας.

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

Στο μπλόκο της Ροδόπης, στη δυτική είσοδο της Εγνατίας Οδού προς Κομοτηνή, έκλεισε και το ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη, πέραν του ρεύματος προς Ξάνθη. Το τελωνείο Κομοτηνής παραμένει ανοιχτό. Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, διακόπτεται η κυκλοφορία στην Εγνατία από τον δυτικό κόμβο στο ρεύμα Ηγουμενίτσα–Κήποι, με εκτροπές μέσω παρακαμπτηρίων.

Οι αγρότες απευθύνουν κάλεσμα στους βουλευτές Ροδόπης, τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ και τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης για σύσκεψη σχετικά με τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, χωρίς προς το παρόν να προχωρούν σε αποκλεισμούς παρακαμπτηρίων.

Τελωνεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται 48ωρος αποκλεισμός στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής και Νίκης. Στον Προμαχώνα παραμένει αποκλεισμένη η διέλευση φορτηγών, ενώ τα Ι.Χ. διέρχονται περιοδικά. Στην Εξοχή, το μπλόκο θα ανοίξει σήμερα στις 18:00. Στη Νίκη αποκλείονται όλα τα οχήματα, με πιθανότητα περιοδικής διέλευσης Ι.Χ. και λεωφορείων.

Στο τελωνείο Ευζώνων, οι αποκλεισμοί θα συνεχιστούν καθημερινά έως τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, από τις 16:00 έως αργά το βράδυ, με διέλευση μόνο για έκτακτες ανάγκες.