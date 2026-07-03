Μπλόκο στη Ραφήνα: Δεμένα τα πλοία με 24ωρη απεργία παρά τη δικαστική απόφαση

Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια παραμένει το λιμάνι της Ραφήνας, καθώς τα σωματεία των ναυτεργατών προχώρησαν στην υλοποίηση της 24ωρης απεργίας που είχαν εξαγγείλει, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στο επιβατικό κοινό, αλλά φέρνοντας παράλληλα στο φως σοβαρότατα ζητήματα ασφαλείας.

Δικαστικό «φρένο» αλλά... στα χαρτιά

Η κινητοποίηση εξελίσσεται μέσα σε ένα θολό νομικό τοπίο. Το βράδυ της Πέμπτης (02/07), το δικαστήριο έκρινε την απεργία παράνομη και καταχρηστική, κάνοντας δεκτή την κατεπείγουσα προσφυγή που κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχύπλοων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Mega, οι εκπρόσωποι των ναυτεργατών συνεχίζουν κανονικά την αναστολή των εργασιών τους, υποστηρίζοντας πως η δικαστική απόφαση δεν τους έχει επιδοθεί επίσημα μέχρι αυτή την ώρα, γεγονός που καθιστά την απεργία ενεργή στην πράξη.

«Καμπανάκι» κινδύνου για την ασφάλεια στο λιμάνι

Η πλευρά των εργαζομένων ξεκαθαρίζει πως η απεργία δεν αποτελεί μια απλή συνδικαλιστική διεκδίκηση, αλλά κραυγή αγωνίας για τις συνθήκες που επικρατούν στο δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής.

«Προκηρύξαμε την 24ωρη απεργία για να διαμαρτυρηθούμε και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αλλαγής της κατάστασης στη Ραφήνα. Με τον ασφυκτικό συνωστισμό δρομολογίων εγείρονται πλέον άμεσα προβλήματα ασφαλείας για επιβάτες και πληρώματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Άγγελος Γαλανόπουλος, πρόεδρος του ναυτεργατικού σωματείου «Ο Στέφενσων».

Οι ναυτεργάτες καταγγέλλουν πως τα ταυτόχρονα και ασφυκτικά ωράρια των πλοίων μέσα σε ένα περιορισμένο λιμενικό χώρο δημιουργούν εκρηκτικές συνθήκες, αυξάνοντας γεωμετρικά τον κίνδυνο ατυχήματος.

Για όσους έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν, τα δεδομένα διαμορφώνονται ως εξής:

Από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής έως τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου.

Κανένα επιβατηγό ή ταχύπλοο πλοίο δεν θα αναχωρήσει από τη Ραφήνα κατά τη διάρκεια του 24ώρου.