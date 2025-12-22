Μπλόκο στις σήραγγες στα Τέμπη από τους αγρότες: «Παραμένουμε μέχρι να δικαιωθούν όλα τα αιτήματα»

Μπλόκο στις σήραγγες στα Τέμπη έστησαν οι αγρότες το μεσημέρι της Δευτέρας (22/12), στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων που προανήγγειλαν.

Τρακτέρ ξεκίνησαν οργανωμένα από το μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα και κινήθηκαν επί της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για συμβολικό αποκλεισμό, καθώς οι αγρότες επιτρέπουν τη διέλευση των ΙΧ και των λεωφορείων εκτός των φορτηγών.

Σύμφωνα με τους αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, ο αποκλεισμός της σήραγγας των Τεμπών αναμένεται να διαρκέσει περίπου πέντε ώρες, ενώ οι επόμενες κινήσεις των αγροτών θα καθοριστούν σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας, ανάλογα με τις εξελίξεις γύρω από τα αιτήματά τους.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι αγρότες επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει συμβολικό χαρακτήρα και στοχεύει στην ανάδειξη των αιτημάτων τους, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι ενόψει του τριημέρου των Χριστουγέννων θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση των ταξιδιωτών.

Αγρότες: «Στέλνουμε ένα μήνυμα νίκης»

«Είμαστε στη σήραγγα των Τεμπών. Συνεχίζουμε, στέλνουμε και σε όλους τους πολίτες, σε όλο το λαό της Ελλάδας [ευχές για] καλά Χριστούγεννα. Αναμένουμε στα μπλόκα, παραμένουμε μέχρι να δικαιωθούν όλα τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των αλιέων.

Θα το αποφασίσουμε [πόσες ώρες θα μείνουμε], συμβολικά είναι μία δράση που αποφασίστηκε στο μπλόκο της Νίκαιας, γύρω στις 4 με 5 ώρες», ανέφερε ο Θοδωρής Γεωργαδάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, σύμφωνα με το Orange Press Agency.

«Στέλνουμε ένα μήνυμα νίκης καταρχάς από μεριά μας. Τον τσαμπουκά της [κυβέρνησης] τον έχουμε σπάσει από καιρό. Και όσο για το διάλογο ας απαντήσει στα αιτήματα, γιατί τους δρόμους τους κρατάει η κυβέρνηση κλειστούς. Έχει τα κλειδιά να δώσει απαντήσεις στα αιτήματά μας και οι δρόμοι θα ανοίξουν.

Δεν απαντάνε στα αιτήματά μας και γι' αυτό αναμένουμε όπως βλέπετε μαχητικά, δυναμικά και συνεχίζουμε τον αγώνα. Μετά τα Χριστούγεννα θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί, πιο μαζικοί, με μεγαλύτερες δράσεις και πιο δυναμικές», σημείωσε.

Καθολικό μπλόκο από την αστυνομία

Ωστόσο η αστυνομία προχώρησε σε πλήρη αποκλεισμό της διέλευσης όλων των οχημάτων «για λόγους ασφαλείας», όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ.

Παρόλα αυτά, ασθενοφόρο διήλθε κανονικά από τις σήραγγες, όπως κατέγραψεη κάμερα του τηλεοπτικού σταθμού.

Πηγές ΕΛΑΣ: «Επιβεβλημένη η εκτροπή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων»

«Επιβεβλημένη η ρύθμιση και η εκτροπή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων», αναφέρουν πηγές της ΕΛΑΣ που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σχετικά με την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της χώρας λόγω των μπλόκων των αγροτών.

«Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή πολίτες επί του οδοστρώματος» σημειώνουν πηγές της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη των μέτρων αυτών είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων οποιουδήποτε.

Παράλληλα όπως τονίζεται από τις πηγές της ΕΛΑΣ, η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται μόνο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών, αλλά και για την προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς που προορίζονται για την ταχεία κυκλοφορία οχημάτων και όχι για την παραμονή ανθρώπων.

Τέλος, από τις ίδιες πηγές σημειώνεται ότι η «Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί και λαμβάνει σχετικές αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένης εκτίμησης κινδύνου και όχι δηλώσεων καλής πρόθεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια όλων και δεν δύναται να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων σε σημεία όπου τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή. Η τήρηση των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας».