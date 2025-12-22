Σε νέο αποκλεισμό του ρεύματος κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη προχωρούν από σήμερα το μεσημέρι, μετά τις 12.30, οι παραγωγοί στο μπλόκο των Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών, ενώ το αντίθετο ρεύμα παραμένει κλειστό για 22η ημέρα. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια Μαλγάρων έκλεισε από τους παραγωγούς την Παρασκευή 19/12, ωστόσο χθες δόθηκε στην κυκλοφορία για τη διευκόλυνση των οδηγών.

Όπως έγινε γνωστό από την Συντονιστική Επιτροπή των αγροτών από αύριο το μεσημέρι προγραμματίζεται το άνοιγμα και των δύο ρευμάτων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εκδρομείς των εορτών, ενώ οι παραγωγοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων, ώστε οι αυτοκινητιστές να διέρχονται χωρίς την καταβολή αντιτίμου. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε νέα γενική συνέλευση των παραγωγών, που θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.

Παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Για σήμερα, οι παραγωγοί δεν έχουν προγραμματίσει κάποια κινητοποίηση, ενώ σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Σε αποκλεισμό τριών ωρών θα προχωρήσουν σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τις 16.00, και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας. Το σημείο έχει ενισχυθεί από αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια», ενώ λίγα μέτρα πιο μπροστά, αστυνομικά οχήματα έχουν κλείσει το οδόστρωμα, εμποδίζοντας τυχόν προσπάθεια των παραγωγών να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Συνεχίζει να ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

Τι γίνεται σε Ημαθία-Πέλλα και Πιερία

Συνεχίζεται για 19η ημέρα ο επ' αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης - Βέροιας με κατεύθυνση προς Βέροια. Οι παραγωγοί έχουν αφήσει ανοιχτή μία λωρίδα αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο βρίσκονται με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα κτηνοτρόφοι και αγρότες από την Κρύα Βρύση του νομού Πέλλας.

Παραμένουν στον κόμβο της Κουλούρας οι παραγωγοί της Ημαθίας, οι οποίοι εντός της ημέρας αναμένεται να λάβουν οριστικές αποφάσεις για τις δράσεις και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες των εορτών, χωρίς να περιλαμβάνεται αποκλεισμός δρόμου.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις συνεχίζουν να βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, μπλόκο έστησαν αγρότες από τον δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους παραμένουν στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Αποφάσεις γενικών τους συνελεύσεων είναι να μεταβούν σήμερα σε κοινή πορεία στο τελωνείο της Σκύδρας και να προχωρήσουν στον συμβολικό αποκλεισμό του για δύο ώρες από τις 17.00.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου - Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις καθημερινά.

Τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα σε Καβάλα και Δράμα

Παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στο νομό Καβάλας, στη Χρυσούπολη, στον κόμβο της Μουσθένης επί της Εγνατίας Οδού και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα, όπου οι παραγωγοί μετέβησαν χθες αιφνιδιαστικά από το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.

Για σήμερα αγρότες από τα τρία μπλόκα θα ανοίξουν τα διόδια και θα διανέμουν λάδι, ελιές και άλλα τοπικά προϊόντα, ενώ θα μοιράζουν φυλλάδια εξηγώντας τους λόγους της παρουσίας τους στους δρόμους.

Σε ισχύ παραμένει ο επ' αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια - Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα του Εξαπλάτανου και προς την πόλη της Δράμας.

Λαμία: Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Στερεάς Ελλάδας δηλώνοντας πως δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Οι αγρότες παραμένουν σε όλα τα σημεία αποκλεισμού των εθνικών οδών και έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν τις δράσεις τους και κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Στον Μπράλο, τα τρακτέρ παραμένουν στην εθνική οδό, ωστόσο για σήμερα αποφασίστηκε να μην κλείσουν οι παράδρομοι και το επαρχιακό δίκτυο, προκειμένου να αποφευχθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η συγκεκριμένη στάση αποτελεί μια συνειδητή επιλογή. Θέλουμε να διευκολύνουμε τους ανθρώπους που περνούν από την περιοχή μας, χωρίς να τους δημιουργούμε πρόσθετα προβλήματα αυτές τις μέρες». Παράλληλα, άφησε σαφώς να εννοηθεί πως αμέσως μετά τις γιορτές οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν.

Στο μπλόκο της Αταλάντης, οι αγρότες αναμένεται να λάβουν αποφάσεις το μεσημέρι για το αν θα προχωρήσουν εκ νέου σε άνοιγμα των διοδίων της Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, όπως έκαναν χθες για διάστημα 2 ωρών.

Την ίδια ώρα, στη Χαλκίδα, οι αγρότες της Εύβοιας έχουν ανακοινώσει 3ωρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας, από τις 18:00 έως τις 21:00, με ταυτόχρονο κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών, ενώ η κυκλοφορία θα διεξάγεται μόνο από την παλιά γέφυρα. Χθες, αγρότες από την Εύβοια, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από τη Θήβα, βρέθηκαν στα διόδια των Αφιδνών, σηκώνοντας τις μπάρες και επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Στα μπλόκα του Κάστρου και της Θήβας τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα, με τις τοπικές συνελεύσεις να καλούνται να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.

Για αύριο, Τρίτη και την Τετάρτη, οι αγρότες σχεδιάζουν να αφήνουν ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις ενόψει των εορτών. Ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπεται από όλα τα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας είναι σαφές.

Σε όλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων, σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα, οι αγρότες και τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα σημεία των κινητοποιήσεων, συνεχίζοντας έναν αγώνα που, όπως λένε, δεν μπορούν να εγκαταλείψουν.

Αποκλεισμός του κόμβου της Μπάρας Σιάτιστας

Σε 24ωρο αποκλεισμό του κόμβου της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, καθώς και των παρακαμπτήριων οδών, προχωρούν σήμερα από τις 12.00 οι παραγωγοί, αποκλείοντας τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η κατάσταση θα αξιολογείται διαρκώς και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν σε αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα.

Στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας βρίσκονται παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Κατά τις ώρες του αποκλεισμού, η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων, καθώς και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης - Καστοριάς.

Καθημερινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς από συναδέλφους τους, αλλά και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης - Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού 'Αξονα Χ. Στο σημείο βρίσκονται αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Για σήμερα δεν έχει αποφασιστεί κάποια μορφή κινητοποίησης, ενώ το πλαίσιο των ενεργειών για αύριο αναμένεται να καθοριστεί σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.

Παραμένουν τα μπλόκα στα τελωνεία Εξοχής, Προμαχώνα, Νίκης και Ευζώνων

Συνεχίζονται και σήμερα οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία της Εξοχής και του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι διατηρούν τα μπλόκα, προχωρώντας σε διακοπές της κυκλοφορίας τόσο στις εισόδους όσο και στις εξόδους των τελωνείων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους για συγκεκριμένες ώρες.

Σε επ' αόριστον αποκλεισμό του τελωνείου της Εξοχής για τη διέλευση φορτηγών προχωρούν από σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης των παραγωγών, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων, καθώς και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτήριων οδών. Υπενθυμίζεται ότι το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Σε αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα για φορτηγά παντός τύπου προχωρούν από τις 14.00 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο. Σε γενική συνέλευση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, θα καθοριστούν και οι ώρες κατά τις οποίες θα διακόπτεται η κυκλοφορία και για τα Ι.Χ. οχήματα.

Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου, η κατάσταση στο τελωνείο θα αξιολογείται διαρκώς κατά τη διάρκεια της ημέρας και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι παραγωγοί ενδέχεται να προχωρήσουν σε αποσυμφόρηση του σημείου, προκειμένου να αποφεύγονται σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σε εξάωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης, από τις 18.00 σήμερα, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου.

Παράλληλα, με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, από τις 20.00 και για διάστημα δύο ωρών θα διακοπεί και η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων.

Σε περίπτωση έντονης ομίχλης και αυξημένης επικινδυνότητας λόγω των καιρικών συνθηκών, δεν αποκλείεται οι παραγωγοί να προχωρήσουν σε προσωρινό άνοιγμα του τελωνείου, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 το απόγευμα για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύουν για όλα τα οχήματα, φορτηγά και ι.χ, ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.