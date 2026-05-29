Αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα στη Μύκονο για την πάταξη του παραεμπορίου. Κατά τη διάρκειά της, συνελήφθησαν 4 άτομα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, συνελήφθησαν, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, τέσσερις άνδρες ηλικίας από 46 έως 50 ετών κατηγορούμενοι για κατοχή προϊόντων απομίμησης με σκοπό το εμπόριο.

Επιχείρηση κατά του παραεμπορίου στη Μύκονο | ΕΛΑΣ

Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν και ακολούθησαν διαδοχικές έρευνες σε οικίες και οχήματα όπου βρέθηκαν το χρηματικό ποσό των 770 ευρώ και -1.739- είδη (ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ), τα οποία αποτελούν προϊόντα αντιγραφής γνήσιων εμπορικών σημάτων γνωστών εταιριών και τα οποία σκόπευαν να διαθέσουν προς πώληση σε επισκέπτες-τουρίστες του νησιού.

Οι συλληφθέντες μετέβαιναν σε τουριστικές περιοχές και παραλίες της Μυκόνου, όπου κινούμενοι πεζοί, προσέγγιζαν τους παρευρισκόμενους κυρίως τουρίστες και με το πρόσχημα ότι τα προϊόντα που έφεραν στην κατοχή τους ήταν γνήσια διάφορων επώνυμων εταιρειών, τα διέθεταν προς πώληση λαμβάνοντας παράνομο περιουσιακό όφελος, δυσανάλογο της πραγματικής αξίας των προϊόντων.

Τα προϊόντα παραεμπορίου κατασχέθηκαν και κινήθηκε η διαδικασία καταστροφής τους.

Οι συλληφθέντες στη Μύκονο θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.