Μύκονος: Οξυμένα ανακλαστικά από το ΕΣΥ στον τραυματισμό του δισεκατομμυριούχου Τομ Γκρίνγουντ

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας νοσηλεύεται ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Τομ Γκρίνγουντ (Tom Greenwood) που τραυματίστηκε σοβαρά την περασμένη Τετάρτη σε τροχαίο στη Μύκονο, ενώ οδηγούσε όχημα τύπου «γουρούνα».
Ο ασθενής υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει πολλαπλά τραύματα και παραμένει στη ΜΕΘ, σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση.
Όταν έγινε το τροχαίο, προ δύο ημερών, ο Βρετανός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου και άτομα του οικογενειακού κύκλου εκκίνησαν τη διαδικασία να μεταφερθεί σε νοσοκομείο με ιδιωτικό ελικόπτερο, καθώς η ασφαλιστική του κάλυψη δικαιολογεί τη μεταφορά.
Διαβάστε ακόμα: Τροχαίο με «γουρούνα» στη Μύκονο: Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες αν και είναι επικίνδυνες
Όταν όμως οι γιατροί είδαν πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση του, αρνήθηκαν να τον μεταφέρουν με το ελικόπτερο και οργανώθηκε διακομιδή του Βρετανού δισεκατομμυριούχου με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ.
Σχολιάζοντας τα οξυμένα ανακλαστικά που έδειξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε για το ΕΣΥ: «Έκανε αυτό που δεν μπόρεσε μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές της γης». Ο Τομ Γκρίνγουντ είναι ιδρυτής της Volt και CEO της Velocity.
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.