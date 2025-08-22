Μύκονος: Οξυμένα ανακλαστικά από το ΕΣΥ στον τραυματισμό του δισεκατομμυριούχου Τομ Γκρίνγουντ

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας νοσηλεύεται ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Τομ Γκρίνγουντ (Tom Greenwood) που τραυματίστηκε σοβαρά την περασμένη Τετάρτη σε τροχαίο στη Μύκονο, ενώ οδηγούσε όχημα τύπου «γουρούνα».

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει πολλαπλά τραύματα και παραμένει στη ΜΕΘ, σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση.

Όταν έγινε το τροχαίο, προ δύο ημερών, ο Βρετανός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου και άτομα του οικογενειακού κύκλου εκκίνησαν τη διαδικασία να μεταφερθεί σε νοσοκομείο με ιδιωτικό ελικόπτερο, καθώς η ασφαλιστική του κάλυψη δικαιολογεί τη μεταφορά.

Όταν όμως οι γιατροί είδαν πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση του, αρνήθηκαν να τον μεταφέρουν με το ελικόπτερο και οργανώθηκε διακομιδή του Βρετανού δισεκατομμυριούχου με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ.

Σχολιάζοντας τα οξυμένα ανακλαστικά που έδειξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε για το ΕΣΥ: «Έκανε αυτό που δεν μπόρεσε μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές της γης». Ο Τομ Γκρίνγουντ είναι ιδρυτής της Volt και CEO της Velocity.