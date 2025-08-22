Τροχαίο με «γουρούνα» στη Μύκονο: Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες αν και είναι επικίνδυνες

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας ο δισεκατομμυριούχος και CEO της Volt, Τομ Γκρίνγουντ, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Μύκονο, οδηγώντας «γουρούνα». Το τραγικό περιστατικό άνοιξε πάλι τη συζήτηση για την παρουσία των ATV (all-terrain vehicle) στους δρόμους και ιδιαίτερα στο επικίνδυνο οδικό δίκτυο των ελληνικών νησιών. Τελικά οι «γουρούνες» είναι επικίνδυνες από τη φύση τους ή μήπως φταίει ο οδηγός; Και γιατί τις επιλέγουν οι τουρίστες αν και γνωρίζουν τα μειονεκτήματά τους;

Είναι ασφαλείς οι «γουρούνες» και πόσο;

Κάθε καλοκαίρι στα social media κυκλοφορούν βίντεο με ατυχήματα με ATV. Όπως μαρτυρά το όνομά τους ((All-Terrain Vehicle), τα ATV είναι οχήματα σχεδιασμένα για να κυκλοφορούν σε κάθε έδαφος, κυρίως όμως εκτός δρόμου. Συνδυάζουν χαρακτηριστικά των μοτοσικλετών (όπως τιμόνι με μανέτες) αλλά και των αυτοκινήτων (όπως οι τέσσερις τροχοί).

Τα μειονεκτήματα των ATV είναι πασιφανή: υψηλό κέντρο βάρους, κοντό μεταξόνιο, στενό μετατρόχιο. Χαρακτηριστικά που καθιστούν ευάλωτες τις «γουρούνες» σε απότομες κινήσεις, όπως η ξαφνική αλλαγή κατεύθυνσης. Η οδήγησή τους απαιτεί προσοχή και ειδικό χειρισμό, κάτι που προφανώς δεν επιδεικνύουν όσοι προκαλούν ατυχήματα με αυτές, ιδίως όταν οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Γιατί λοιπόν οι τουρίστες τις προτιμούν στα ελληνικά νησιά;

Τα ATV είναι ιδιαίτερα δημοφιλή οχήματα στα γραφεία rent a car που βρίσκονται σε νησιά και άλλους τουριστικούς προορισμούς. Το κόστος ενοικίασης κυμαίνεται συνήθως από 30 έως 120 ευρώ και εξαρτάται από το μέγεθός τους, τον κυβισμό του κινητήρα αλλά και το έτος κατασκευής τους.

Σε αρκετές περιπτώσεις η μίσθωσή τους έρχεται πιο φθηνά για ένα ζευγάρι σε σύγκριση με το κόστος ενοικίασης αυτοκινήτου, ενώ μπορούν να οδηγηθούν με δίπλωμα αυτοκινήτου.

Ο οικονομικός παράγοντας δεν είναι όμως ο μοναδικός που καθιστά τα ATV δημοφιλή. Προσφέρουν αίσθηση ελευθερίας και σε αρκετές περιπτώσεις είναι η μοναδική ευκαιρία για τους ξένους τουρίστες να οδηγήσουν τις «γουρούνες». Και αυτό διότι σε αρκετές χώρες η οδήγησή τους σε δημόσιους δρόμους απαγορεύεται.

Ένα όχημα είναι επικίνδυνο από μόνο του όταν είναι κακοσυντηρημένο ή δεν πληροί τις προδιαγραφές. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα τροχαία ατυχήματα με τις «γουρούνες» (όπως με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες) οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα: απερίσκεπτοι, άπειροι και ανεπαρκείς οδηγοί ή υπό την επήρεια αλκοόλ. Και αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με συχνούς ελέγχους και αυστηρές ποινές. Κάτι που δεν είναι σύνηθες στους ελληνικούς δρόμους.