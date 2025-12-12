Μύρων Χιλεντζάκης, ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος βρήκε 200 εκατ. στον λογαριασμό του

Συνελήφθησαν σήμρα (12/12) οι κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Μύρων Χιλεντζάκης, όπως όλα δείχνουν ήταν ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος.

Η τοπική κοινωνία στην Κρήτη δηλώνει σοκαρισμένη καθώς ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής πέραν του ότι ήταν πασίγνωστος σε τοπικό επίπεδο, σχεδόν σε καθημερινή βάση φιλοξενούνταν και σε τηλεοπτικά πάνελ και σε ραδιοφωνικές εκπομπές, μεταφέροντας ουσιαστικά τα αιτήματα των αγροτών.

Βέβαια, οι χρήστες του διαδικτύου τον εντόπισαν...ακόμα πιο παλιά. «Ο Μύρων Χιλετζάκης: Ο κρητικός που βρήκε 200 εκατομύρια στο λογαριασμό του» ήταν η είδηση που ανασύρθηκε σήμερα από τον καιρό που ο συλληφθείς είχε πάει να διηγηθεί το «θαύμα» στην εκπομπή του Θέμου Αναστασιάδη.

Στο απόσπασμα, ο Μύρων Χιλετζάκης περιέγραφε πόσο είχε σοκαριστεί όταν αντίκρισε 201 εκατομμύρια ευρώ στον λογαριασμό του.

«Πάω σε ένα υποκατάστημα στο χωριό μου και λέω της κοπέκλας εκεί ''για δες μπήκε το επίδομα των νέων κάτω των 40 ετών;'' και μου λέει ''ναι έχει γίνει μια πληρωμή άμεσων ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά δεν είναι 180 ευρώ είναι 200 χιλιάδες.

Της λέω κάποιο λάθος έχει γίνει. Τύπωσε μου σε παρακαλώ το λογαριασμό τώρα που θα κατέβω Ηράκλειο να πάω στον Οργανισμό να δω τι γίνεται.»

Και μετά δήλωσε: «Μου κάνει ενημέρωση βιβλιαρίου μια κοπέλα και μου λέει ''έχουν μπει 201 εκατομμύρια. Έπαθα σοκ. Μου εξηγεί αυτή. Τα βλέπω και εγώ όντως. Μου τυπώνει και η κοπέλα ένα έγγραφο έξτρα.

Έπαθα σοκ αλλά απογοητεύτηκα κι όλας. Έλεγα ρε γαμώτο μέσα στην κρίση δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τέτοιου είδους ποσά και να κατανέμουμε σωστά, και να υπάρχουν τέτοια τραγικά λάθη», είπε μεταξύ άλλων ο Μύρων Χιλετζάκης και εξήγησε ότι το λάθος διορθώθηκε.



