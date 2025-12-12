Συλλήψεις για ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα - Γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης ο αρχηγός

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς σήμερα (12/12) συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ αυτών, ο φερόμενος αρχηγός.

Ο αρχηγός του κυκλώματος που πολλοί τον αποκαλούν «γαλάζιο αρχηγό», φέρεται να είναι ο Μύρων Χιλεντζάκης, ενώ χειροπέδες περάστηκαν και σε μέλη της οικογενείας του., σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Συκεκριμένα, μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και η σύζυγός του, η πεθερά του και η αδελφή του, τα ονόματα των οποίων σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίζονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους πιστώθηκαν παράνομες επιδοτήσεις.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα

Το κύκλωμα ήταν οργανωμένο, με δομή και συγκεκριμένους ρόλους για κάθε εμπλεκόμενο. Τα νήματα φέρεται να κινούσε ο Μύρωνας Χιλετζάκης, ο πιο προβεβλημένος αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης, με μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα και μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατηγορείται ότι συντόνιζε τις διαδικασίες υποβολής ψευδών δηλώσεων για αγροτικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.Έτσι εισέπρατταν εκατομμύρια. Μέσα σε επτά χρόνια, από το 2019 αλλά και και το 2025 που είχε ξεκινήσει η έρευνα, το κύκλωμα είχε αποκομίσει 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ψευδείς δηλώσεις υποβάλλονταν μέσω της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών, στην οποία ο Χιλετζάκης ήταν πρόεδρος. Έδρα τους ήταν οι Αρχάνες Ηρακλείου. Ο ίδιος συμμετείχε τις τελευταίες ημέρες στις κινητοποιήσεις που έκαναν οι αγρότες στο Ηράκλειο, όχι όμως στα επεισόδια.

Κρήτη: Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία για τον φερόμενο αρχηγό

Υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση σήμερα από νωρίς το πρωί στο Ηράκλειο, καθότι ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστές πέραν του ότι ήταν πασίγνωστος σε τοπικό επίπεδο, σχεδόν σε καθημερινή βάση φιλοξενούνταν και σε τηλεοπτικά πάνελ και σε ραδιοφωνικές εκπομπές, μεταφέροντας ουσιαστικά τα αιτήματα των αγροτών.

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μας έχει ξεπεράσει όλους», είχε πει σε συνέντευξη του φέτος.

Χειροπέδες σε μεγάλη δικηγόρο του Ηρακλείου και στον «γαμπρό του Ανδρουλάκη»

Ανάμεσα στους συλληφθέντες ξεχώρισαν δύο ονόματα; Χρυσάνθη Κουτάντου και Γιώργος Λαμπράκης. Η πρώτη είναι γνωστή δικηγόρος του Ηρακλείου και ο δεύτερος διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και λογιστής, ο οποίος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Μάλιστα, στον Γιώργο Λαμπράκη αναφέρθηκαν σήμερα κυβερνητικές μπηγέρς κατά του ΠΑΣΟΚ, καθώς φαίνεται να είναι γαμπρός του Νίκου Ανδρουλάκη.

Τα μέλη του κυκλώματος δήλωναν ακόμα και εκτάσεις που ανήκαν σε άτομα που είχαν πεθάνει ή και εκτάσεις που για διάφορους λόγους δεν είχαν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες τους.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησε νωρίς το πρωί με δεκάδες προσαγωγές ατόμων που έγιναν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και από τις οποίες οι 15 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 42 κατηγορούμενοι και η επιχείρηση του ελληνικού FBI πραγματοποιήθηκε μετά την εντολή για προκαταρκτική έρευνα από την ευρωπαϊκή εισαγγελέα που έχει αναλάβει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συλλήψεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Πιθανότατα αύριο η μεταγωγή τους στην Αθήνα

Οι συλληφθέντες κρατούνται σήμερα (12/12) στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και το επόμενο βήμα είναι η μεταγωγή τους στην Αθήνα, η οποία πιθανότατα να λάβει χώρα αύριο.

Την υπόθεση χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το απόγευμα της Παρασκευής (12/12) στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου πήγαν οι δικηγόροι που θα αναλάβουν τις υποθέσεις των συλληφθέντων, ωστόσο δεν τους επετράπη να του δουν ακόμα, καθώς σύμφωνα με τους ίδιους οι έρευνες συνεχίζονται.

Οι δικηγόροι αναμένεται να επιστρέψουν αργότερα στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, προκειμένου να δουν τους συγκεκριμένους ανθρώπους.

Ηράκλειο: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Οι 14 κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση.

Επίσης αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απάτης κατά ευρωπαϊκών κοινοτήτων και κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις, καθώς και για άλλα αδικήματα.

Απόψε, δικηγόροι που θα αναλάβουν τους συλληφθέντες είχαν μια πρώτη γνώση της δικογραφίας, ενώ θα συνοδεύσουν τους εντολείς τους στην Αθήνα, με φόντο την Δευτέρα που θα ωβρεθούν ενώπιον των αρχών.