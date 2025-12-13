Μυστήριο με την εξαφάνιση του γιατρού στην Κρήτη: «Δεν θέλω να πάει το μυαλό μου στο κακό» λέει ο πατέρας

Δεν υπάρχει ακόμα κάποια εξέλιξη σχετικά με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού από το Ηράκλειο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ της Κυριακής (07/12).

Όπως σημειώνει το neakriti.gr, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών, στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, με επίκεντρο τον Αποκόρωνα.

Νεότερες πληροφορίες τον θέλουν να έχει θεαθεί στην παραλία των Καλυβών, με αποτέλεσμα οι έρευνες να επεκτείνονται και στο παράκτιο μέτωπο.

Όπως ανέφερε στην ΚΡΗΤΗ ΤV η μητέρα του, η οποία βρίσκεται στα Χανιά, το αυτοκίνητό του παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων, ενώ στην οικία του στο Ηράκλειο βρέθηκε το πορτοφόλι του με προσωπικά αντικείμενα.

Όπως επισημαίνουν οι οικείοι του, τον τελευταίο καιρό τον απασχολούσε ένα προσωπικό ζήτημα - το οποίο δεν αποκλείεται να σχετίζεται με την εξαφάνισή του.

Ο πατέρας του γιατρού δήλωσε:

«Από την Κυριακή που μας πέρασε, γύρω στις 8:00 το βράδυ, μιλήσαμε τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχω ξαναεπικοινωνήσει με τον γιο μου. Την ίδια ημέρα μού είχε ζητήσει να πάω να τον δω στις 4:00 το απόγευμα, γιατί αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα και ήθελε να μιλήσουμε.

Διαβάστε επίσης: Θρίλερ με τον 33χρονο γιατρό στην Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες – Στον Αποκόρωνα βρέθηκε το ΙΧ του

Το βράδυ, περίπου στις 11:00, τον κάλεσα από τη Θεσσαλονίκη, όμως δεν μου απάντησε. Το τηλέφωνό του ήταν κλειστό και από τότε αγνοείται. Αργότερα ενημερωθήκαμε ότι το αυτοκίνητό του βρέθηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων», ανέφερε.

«Την ίδια ώρα συμπλήρωσε πως «του είχα πει, για να μην στεναχωριέται, να πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητό του προς Ρέθυμνο ή Χανιά, ώστε να περάσει η ώρα μέχρι να έρθω. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν, τι τον απασχολούσε εκείνη τη στιγμή. Γενικά είχε την τάση να βγαίνει μόνος του».

Σε ερώτηση αν αντιμετώπιζε κάποιο επαγγελματικό ή προσωπικό πρόβλημα, ο ίδιος απάντησε: «Μπορώ να πω ότι υπήρχε κάτι, αλλά όχι κάτι σοβαρό στον επαγγελματικό χώρο. Είχε και ένα προσωπικό ζήτημα, το οποίο αντιμετώπιζε εδώ και τρία χρόνια με πολύ καλό τρόπο. Ήταν πολύ μάχιμος γιατρός στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο».

Όπως συμπλήρωσε: «Μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη είχε εφημερία, την Παρασκευή εργάστηκε κανονικά και ήταν προγραμματισμένο να πάει για βάρδια τη Δευτέρα. Όμως την Κυριακή εξαφανίστηκε».

Ο ίδιος αναφέρει: «Δεν θέλω να πάει το μυαλό μου στο κακό, αλλά δεν μπορώ και να το αποκλείσω. Στο παρελθόν έχει εξαφανιστεί δύο φορές, όμως εντοπίστηκε την επόμενη ημέρα. Τη μία φορά τον βρήκαν λιμενικοί επιστρέφοντας από την Κρήτη με πλοίο και τη δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη».

Με αγωνία τονίζει: «Το μόνο που θέλω είναι να ελπίζω ότι το παιδί μου είναι ζωντανό. Παρακαλώ θερμά, από τα βάθη της καρδιάς μου, όποιος τον έχει δει ή γνωρίζει οτιδήποτε, να ενημερώσει την Αστυνομία ή οποιοδήποτε μέσο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, για το καλό του παιδιού μου.

Ευχόμαστε να βρεθεί και να είναι καλά στην υγεία του. Το ίδιο εύχονται και οι συνάδελφοί του από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο».