Μυστράς: Η αδελφή του 55χρονου ισχυρίζεται ότι δεν της είπε ποτέ για τον θάνατο του πατέρα τους

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση στον Μυστρά, όπου 55χρονος είχε κρύψει περίπου 2,5μιση χρόνια τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του.

Την στιγμή που πολλά ήταν τα ερωτηματικά αναφορικά με τη στάση της οικογένειας και το γεγονός ότι δεν αναζήτησε κανείς τον 90χρονο, η αδελφή του θύτη σπάει τη σιώπή της ξεκαθαρίζοντας το τοπίο.

Σύμφωνα με το Mega, ισχυρίζεται ότι, ο αδελφός της την είχε παραπλανήσει και δεν της είχε πει ποτέ ότι ο πατέρας τους είχε πεθάνει.

Υπενθυμίζεται ότι, τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι τα δύο αδέλιφα δεν είχαν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Στο ξενοδοχείο όπου και τον έκρυβε και έμενα και ο ίδιος ο 55χρονος, είχε τοποθετήσει αλυσίδες, πινακίδες που γράφουν «απομακρυνθείτε», συρματοπλέγματα. Γενικότερα ο 55χρονος είχε δώσει την εντύπωση ότι ήθελε να κρατήσει μακριά τους πάντες, μέχρι και την ίδια του την αδελφή.

Δικηγόρος του 55χρονου: «Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του»

Ο συνήγορος του 55χρονου αναφέρει ότι ο εντολέας του αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του, ενώ αναφορικά με το κίνητρο του άνδρα σημειώνει ότι είναι οι ψυχολογικοί λόγοι.

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«Αυτό που έχω αντιληφθεί είναι ότι αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του. Είχε αναλάβει ο ίδιος τη φροντίδα τους. Η μητέρα του ήταν βαριά άρρωστη και από τη στοργή που είχε δεν είχε προσλάβει αποκλειστική νοσοκόμα αλλά τη φρόντιζε εκείνος. Τώρα συνηδειτοποιέι, όταν ο πατέρας του απεβίωσε, έπρεπε να του δώσει μια πρέπουσα ταφή, μια κηδεία. Δεν είχε καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Το κίνητρό του, είναι ψυχολογικοί λόγοι», δήλωσε ο δικηγόρος του.