Μυστράς: Μυστήριο με το ξενοδοχείο «φάντασμα» και το οικογενειακό περιβάλλον του θύματος – Κλειδί η ιατροδικαστική

Αποτροπιασμό προκαλεί το συμβάν στον Μυστρά, όπου ο 55χρονος άνδρας συνελήφθη, καθώς αποδείχθηκε ότι διατηρούσε τη σορό του ίδιου του του πατέρα κρυμμένη μέσα σε ένα ψυγείο.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 90χρονος εκλιπών, ο οποίος ήταν συνταξιούχος δάσκαλος στο επάγγελμα, είχε αφήσει την τελευταία του πνοή πριν από τουλάχιστον δύο χρόνια. Αντί, όμως, να ακολουθηθεί η φυσιολογική οδός της ταφής και του αποχαιρετισμού, ο 55χρονος γιος του επέλεξε έναν σκοτεινό και μακάβριο δρόμο: τοποθέτησε το άψυχο σώμα του πατέρα του μέσα σε έναν επαγγελματικό καταψύκτη, ο οποίος βρισκόταν κρυμμένος σε δωμάτιο του υπογείου.

Μετά από έρευνες των αρχών, και αφού ο γιος ομολόγησε ότι είχε κρύψει τον πατέρα του για να εισπράττει τα χρήματα, από το σπίτι του βρέθηκε και κατασχέθηκε επιπλέον ένα αεροβόλο πιστόλι μαζί με δύο αμπούλες αερίου, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Για αυτό τον λόγο ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Απαντήσεις σε αυτό αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Οι μαρτυρίες για το ξενοδοχείο «φάντασμα»

Κάτοικοι της περιοχής, όπως μεταφέρει το pelop.gr, περιγράφουν ότι η τουριστική επιχείρηση είχε ουσιαστικά εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια, με ελάχιστη κίνηση και τις πόρτες να παραμένουν σχεδόν πάντα κλειστές.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, υπήρχαν εδώ και καιρό υποψίες ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ενώ ο 55χρονος φέρεται να απέτρεπε την είσοδο τρίτων ακόμη και στον περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κλιμακούμενη φημολογία κατέληξε τελικά σε καταγγελία, η οποία κινητοποίησε τις αστυνομικές Αρχές.

Μυστράς: Ο χρόνος του θανάτου του 90χρονου

Ερωτηματικά στις έρευνες προκαλεί το γεγονός ότι ο γιος ισχυρίζεται ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια. Αυτό γιατί, κάτοικοι του Μυστρά υποστηρίζουν ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο τουλάχιστον τέσσερα έως πέντε χρόνια, δημιουργώντας μία εμφανή απόκλιση που αναμένεται να εξεταστεί από τις Αρχές.

Στο μυστήριο απαντήσεις αναμένονται επίσης μετά τη νεκροψία-νεκροτομή και την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα επιχειρήσει να προσδιορίσει τόσο τον χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια θανάτου.

Προβληματίζει η στάση της οικογένειας

Την ίδια στιγμή προβληματίζει και η στάση της οικογένειας. Ο επισημαίνει ο κύριος Τσύκαλης, ευθύνη έχει και το οικογενειακό περιβάλλον του ηλικιωμένου.

Μιλώντας στον, ΣΚΑΪ επισημαίνει ότι εγείρει υποψίες το γεγονός ότι η οικογένεια δεν αναζήτησε το θύμα τέσσερα χρόνια τώρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το γιος του θύματος, είχε μια αδελφή στην Αθήνα, αλλά φέρεται να μην είχαν στενές επαφές.