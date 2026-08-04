Μυστράς: Συνελήφθη ο γιος που κρατούσε την σορό του πατέρα του σε καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξη

Ένα πέπλο ανατριχίλας έχει σκεπάσει τον ιστορικό Μυστρά τις τελευταίες ώρες, έπειτα από την αποκάλυψη μιας πρωτοφανούς υπόθεσης που μοιάζει να έχει βγει από σενάριο θρίλερ. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του LaconiaTV, ένας 55χρονος άνδρας συνελήφθη, καθώς αποδείχθηκε ότι διατηρούσε τη σορό του ίδιου του του πατέρα κρυμμένη μέσα σε ένα ψυγείο.

Ο 90χρονος εκλιπών, ο οποίος ήταν συνταξιούχος δάσκαλος στο επάγγελμα, είχε αφήσει την τελευταία του πνοή πριν από τουλάχιστον δύο χρόνια. Αντί, όμως, να ακολουθηθεί η φυσιολογική οδός της ταφής και του αποχαιρετισμού, ο 55χρονος γιος του επέλεξε έναν σκοτεινό και μακάβριο δρόμο: τοποθέτησε το άψυχο σώμα του πατέρα του μέσα σε έναν επαγγελματικό καταψύκτη, ο οποίος βρισκόταν κρυμμένος σε δωμάτιο του υπογείου.

Το νήμα της έρευνας και η κυνική ομολογία

Το μακάβριο μυστικό άρχισε να ξετυλίγεται όταν οι τοπικές Αρχές δέχθηκαν πληροφορίες σχετικά με την ύποπτη και παρατεταμένη απουσία του ηλικιωμένου. Κινητοποιώντας τον μηχανισμό, η ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε έρευνα και κάλεσε τον 55χρονο να δώσει εξηγήσεις. Δεν άργησε η στιγμή που οι αστυνομικοί κατέβηκαν στο υπόγειο και ήρθαν αντιμέτωποι με το σοκαριστικό εύρημα.

Στον χώρο κλήθηκε άμεσα ιατροδικαστής. Η πρώτη αυτοψία στη σορό δεν έδειξε εμφανή ίχνη κακώσεων ή εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο η οριστική απάντηση για τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να δοθεί μετά την ολοκλήρωση της επίσημης νεκροψίας-νεκροτομής.

Μετά τη σύλληψή του, ο 55χρονος φέρεται να έδωσε στους αστυνομικούς την πιο ωμή και κυνική εξήγηση. Υποστήριξε πως ο 90χρονος έφυγε από τη ζωή από φυσικά αίτια και παραδέχθηκε ανοιχτά πως ο μοναδικός λόγος που τον κατέψυξε, ήταν για να μπορεί να συνεχίσει να εισπράττει ανενόχλητος τη σύνταξη του νεκρού δασκάλου.

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Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το συμβάν

Συνελήφθη, σήμερα (4.8.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Σπάρτης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 55χρονος ημεδαπός, στο πλαίσιο διερεύνησης της απουσίας του 90χρονου πατέρα του και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο του 90χρονου, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή του.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας, ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού, βρέθηκε εντός καταψύκτη σορός ανδρός, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- αεροβόλο πιστόλι.

Στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής της σορού.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.