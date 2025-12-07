Μύθοι και Αλήθειες: Είναι τα πιτ μπουλ από τη φύση τους επιθετικά; - Ειδικός εξηγεί με φόντο την τραγωδία στη Ζάκυνθο

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Ζακύνθου, και όχι μόνο, μετά τον θάνατο του 2χρονου παιδιού κατόπιν επίθεσης από πιτ μπουλ στην αυλή του σπιτιού του.

Όπως έγινε γνωστό, ο σκύλος που επιτέθηκε στο αγόρι ήταν αδέσποτος και η οικογένεια τον είχε περισυλλέξει, καθώς συνήθιζε να αναλαμβάνει φιλοζωικές δράσεις.

Εκπαιδευτής σκύλων σχολίασε στον αέρα του ΣΚΑΪ τη θανατηφόρα επίθεση πίτμπουλ στο ανήλικο παιδί. Διευκρίνισε ότι όταν έχουμε να κάνουμε με οποιαδήποτε δυναμική φυλή, δεν υπάρχει επιστημονική μελέτη που να αποδεικνύει ότι κάποια συγκεκριμένη φυλή θέλει να προκαλέσει κακό σε άνθρωπο. Ωστόσο, υπάρχουν χαρακτήρες σκύλων με διαφορετική λειτουργικότητα και πιθανή ασυμβατότητα.

Όπως τόνισε, ακόμη κι αν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένας σκύλος εμφανίζει τέτοιες συμπεριφορές, οφείλουμε να προσέχουμε το περιβάλλον μας, αλλά και τον ίδιο τον σκύλο, αξιολογώντας κάθε φορά την κατάσταση.

Διαβάστε επίσης: Ζάκυνθος: Σοκ από τις νέες πληροφορίες – «Ο σκύλος ήταν δεμένος στο δέντρο»

Αναφορικά με το συγκεκριμένο αδέσποτο σκυλί, το οποίο ίσως είχε χαθεί ή εγκαταλειφθεί από προηγούμενο ιδιοκτήτη, ο εκπαιδευτής σημείωσε ότι όποιος χάσει τον σκύλο του οφείλει να το δηλώσει μέσα σε 48 ώρες στο αστυνομικό τμήμα.

«Η επίθεση από σκύλο προς άνθρωπο είναι σπανιότερη από μια επίθεση σκύλου προς σκύλο», δήλωσε και πρόσθεσε ότι, αν βρούμε στο δρόμο ένα αδέσποτο και το φροντίσουμε με την καλύτερη πρόθεση, αλλά το δέσουμε για να το πάρουμε μαζί μας, αυτομάτως δημιουργούμε μια «ωρολογιακή βόμβα».

Αυτό, όπως εξήγησε, συμβαίνει επειδή δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να εκνευρίσει, να ερεθίσει ή να προκαλέσει ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο σκύλο με τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Δένοντάς τον, ενισχύουμε λάθος λειτουργικότητες. «Είτε μιλάμε για πίτμπουλ είτε για τσοπανόσκυλο», υπογράμμισε.

Για το περιστατικό της Ζακύνθου δήλωσε: «Ένα παιδί 18 μηνών δεν έχει τη συνείδηση του τι κάνει».

Κλείνοντας συνοψίζει ότι όταν μιλάμε για επικινδυνότητα πιτ μπουλ, και τα περιστατικά επιθέσεων είναι αυξημένα, είναι αποκλειστικά και μόνο επειδή είναι περισσότερα πληθυσμιακά, όχι επειδή είναι από τη φύση τους επιθετικά.