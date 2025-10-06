Μυτιλήνη: Σερβιτόρα έριξε κατά λάθος καυτό τσάι πάνω σε μωρό

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (5/10) στη Μυτιλήνη, όταν βρέφος υπέστη εγκαύματα από καυτό τσάι που έπεσε πάνω του σε κατάστημα εστίασης σε παραθαλάσσια περιοχή της πόλης.

Σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, 20χρονη εργαζόμενη στο κατάστημα φέρεται να προκάλεσε το ατύχημα από αμέλεια, ρίχνοντας κατά λάθος το καυτό ρόφημα πάνω στο βρέφος, το οποίο εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα στο καρότσι του.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης “Βοστάνειο”, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια αεροδιακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας για εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη.

Η 20χρονη συνελήφθη από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Μυτιλήνης για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού με εγκαύματα στα χέρια και στην πλάτη. Του παρασχέθηκε η απαραίτητη περίθλαψη και αναρρώνει χωρίς να υπάρχει κάποια σοβαρή ανησυχία για την εξέλιξη της υγείας του.

