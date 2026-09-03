Να κοιμηθείς στη δουλειά; Να παντρευτείς νεκρό; Ναι, γίνεται: 6 "παράξενα" φυσιολογικά του κόσμου

Ας είμαστε ειλικρινείς: στην Ελλάδα έχουμε μείνει πολύ πίσω όσον αφορά τις αντιλήψεις και τους «κανόνες» γύρω από κοινωνικά ή εργασιακά θέματα. Πορευόμαστε σε ένα σύστημα που δομήθηκε δεκάδες χρόνια πριν, χωρίς καμία αλλαγή, χωρίς καμία αναπροσαρμογή, χωρίς καμία εξέλιξη. Διδαχτήκαμε να εστιάζουμε στη μικρή εικόνα, να δεχόμαστε τα πράγματα όπως είναι, γιατί «έτσι είναι» και να μην απαιτούμε την αλλαγή, επειδή ποιος ξέρει μπορεί να βρεθούμε και δακτυλοδεικτούμενοι.

Και πλέον, που η Gen Z έχει βγει στην αγορά εργασίας και διεκδικεί καλύτερες συνθήκες και πιο υψηλούς μισθούς απ’ ότι κάναμε οι μεγαλύτερες γενιές στην ηλικία της, κάπως κακοφαίνεται σε πολλούς, αφού εμείς τότε απλώς λέγαμε «ευχαριστώ που έχουμε μια δουλειά».

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