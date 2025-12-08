Ναυάγιο «Ηράκλειον»: Το πλοίο «κουφάρι» που έστειλε 241 ανθρώπους στον πυθμένα

Ήταν 8 Δεκεμβρίου του 1966, τις εποχές που οι χειμώνες ήταν ακόμα σκληροί, όταν το οχηματαγωγό «Ηράκλειον» αποχαιρέτησε τα Χανιά με προορισμό...τον θαλάσσιο πυθμένα.

Οι πρώτες ημέρες του μήνα έβρισκαν την Ελλάδα στο «μάτι» της χειμωνιάτικης κακοκαιρίας. Τα ξημερώματα της 8ης, στο Μυρτώο Πέλαγος, έμελλε να συμβεί μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας μας.

«Η μεγαλυτέρα θαλασσία τραγωδία των τελευταίων ετών εσημειώθη χθες, μετά 20ετίαν περίπου από το πολύνεκρον ναυάγιον του ατμοπλοίου “Χειμάρρα”. Το οχηματαγωγόν “Ηράκλειον” κατευθυνόμενον από τα Χανιά εις τον Πειραιά εβυθίσθη παρά την νησίδα Φαλκονέρα», έγραφε πρωτοσέλιδο.

Ηράκλειον - 6 λεπτά, 241 νεκροί

Με βάση μαρτυρίες επιζώντων, η τραγωδία προκλήθηκε από ένα φορτηγό-ψυγείο πέντε τόνων, το οποίο δεν είχε ασφαλιστεί σωστά και λόγω τηων αναταράξεων από τα κύματα, προσέκρουε στην πλευρική πόρτα του πλοίου.

Ο καταπέλτης υποχώρησε και έτσι το φορτηγό έπεσε στη θάλασσα, ενώ το θαλασσινό νερό πλημμύρισε τον χώρο στάθμευσης του πλοίου.

Το «Ηράκλειον» αάρχισε να γέρνει επικίνδυνα και σε λίγη ώρα βρισκόταν κάτω από την επιφ΄λανεια της θάλασαας. Την επομένη του δυστυχήματος, η «Καθημερινή» παρουσίαζε λεπτό προς λεπτό τις τελευταίες στιγμές αγωνίας των επιβατών.

«Τον λένε Ε. Χατζή και υπηρετεί στο Εμπορικό – δηλαδή στο Λιμενικό Σώμα. Είναι ασυρματιστής κι είχε χθες την πιο σκληρή –την μεταμεσονύκτιο– βάρδια. Είχαν περάσει προ πολλού τα μεσάνυχτα, εκεί εις τον ασύρματον του Ασπροπύργου, αλλά η ώρα δεν έφευγε για τον ναυτικό. Έξω χαλούσε ο κόσμος από τον κακό καιρό και μέσα στο δωμάτιο η ζεστασιά, η τσιγαρίλα και τα παράσιτα των μηχανημάτων έφερναν σιγά σιγά την μακάρια νάρκη. Ξαφνικά, στις 2 και κάτι το πρωί, ο ασύρματος… τσίριξε.

Τα αδιάφορα και νυσταλέα μάτια του χειριστού, γούρλωσαν και συγχρόνως μια φωνή βγήκε από το στόμα του Ε. Χατζή. Το σήμα που παρελάμβανε έλεγε, επί λέξει: “Γενικόν, από F.B. IRAKLION – 2359 GMT – S.O.S. ΑΠΟ SZNO – S.O.S. – S.O.S. – ΧΑΝΟΜΕ ΔΕΞΙΑ ΠΟΡΤΑ ΓΚΑΡΑΖ ΘΕΣΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΙΓΜΑ 3652 ΒΟΡΕΙΟΝ 2408 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ”. Αυτό υπήρξε το πρώτο επισκεπτήριο του Χάρου...».

Μέχρι να φτάσει και να αναμεταδοθεί στα κεντρικά το σήμα είχαν παρέλθει μόλις έξι λεπτά της ώρας. Πάνω από 200 άτομα έχασαν τη ζωή τους στη βύθιση του «Ηράκλειον»

Στις προσπάθειες διάσωσης συμμετείχε και ο ίδιος ο βασιλιάς Κωνσταντίνος: «Περί την 1.15 μ.μ. ο Βασιλεύς επιβαίνων του Βασιλικού αεροσκάφους Ντακότα μετέβη εις την περιοχήν και μετέσχε μετά των λοιπών αεροσκαφών των ερευνών προς ανεύρεσιν των ναυαγών».

Ανείπωτες σκηνές εκτυλίσσονταν στα πρακτορεία της ακτοπλοϊκής εταιρείας Τυπάλδου: «ευθύς ως εγνώσθη το ναυάγιον του οχηματαγωγού “Ηράκλειον”. Συγγενείς και φίλοι συνέρρεον εκεί εξ όλων των σημείων της πόλεως και εζήτουν αγωνιωδώς πληροφορίας και όταν πλέον έφθασαν αι πρώται πληροφορίαι ότι το “Ηράκλειον” εβυθίσθη αύτανδρον, γοεραί κραυγαί, θρήνοι και κοπετοί ηκούοντο παντού».

Ο τελικός απολογισμός: 241 νεκροί σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, που καταδίκασε με ποινή φυλάκισης τον Χ. Τυπάλδο, εκ των ιδιοκτητών του «Ηράκλειον»– και 47 επιζώντες.

Σε μία υπόθεση ελληνικής «αριστείας» που αντηχεί μέσα από τους αιώνες για να φτάσει στο σήμερα, το μοιραίο φέρι μποτ, δεν ήταν παρά ένα κακοεπισκευασμένο πλοίο, που έναν μήνα πριν είχε κριθεί επικίνδυνο από τεχνικούς της επιθεώρησης, οι οποίοι είχαν αρνηθεί να υπογράψουν το πρωτόκολλο δρομολόγησής του.