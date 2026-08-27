Ναύπλιο: Εκατοντάδες πιστοί με φανουρόπιτες για τάμα στον Άγιο Φανούριο

Σε ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης αναβίωσε και φέτος το παραδοσιακό τάμα στον Άγιο Φανούριο στο Ναύπλιο, με εκατοντάδες πιστούς να κατακλύζουν από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης το ομώνυμο εκκλησάκι στις παρυφές του Παλαμηδίου.



Οι προσκυνητές προσέφεραν τις καθιερωμένες φανουρόπιτες, ζητώντας τη χάρη και τη βοήθεια του Μεγαλομάρτυρα.



Το προσφάτως ανακαινισμένο εκκλησάκι, που υπάγεται στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου, διατηρεί μια μακρά λατρευτική παράδοση, ενώ στον αύλειο χώρο του φιλοξενεί και ολόσωμο ομοίωμα του Αγίου Παϊσίου σε φυσικό μέγεθος.

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Τον πανηγυρικό εσπερινό τέλεσε ο γενικός αρχιερατικός της Μητροπόλεως Αργολίδας, π. Πέτρος Αθανασόπουλος, ο οποίος κήρυξε τον Θείο Λόγο. Με το πέρας της ακολουθίας, ο εφημέριος του ναού, πρωτοπρεσβύτερος π. Ελευθέριος Μίχος, ευχαρίστησε θερμά όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους τη μνήμη του Αγίου.

Το έθιμο της Φανουρόπιτας

Η φανουρόπιτα αποτελεί μια παραδοσιακή, νηστίσιμη πίτα -στην ουσία κέικ λαδιού χωρίς βούτυρο- που προσφέρεται στους πιστούς ως ευλογία ανήμερα της μνήμης του Αγίου στις 27 Αυγούστου.



Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, οι χριστιανοί την προσφέρουν ζητώντας από τον Άγιο τη «φανέρωση» χαμένων αντικειμένων, προσώπων, μιας εργασίας ή την καλή τους υγεία, ενώ σε περιοχές όπως η Κρήτη και η Κύπρος παρασκευαζόταν προκειμένου να βρουν οι ανύπαντρες κόρες γαμπρό.



Παράλληλα, η προσφορά της συνδέεται βαθιά με την παράδοση για τη συγχώρεση της μητέρας του Αγίου Φανουρίου, η οποία ήταν μια αμαρτωλή γυναίκα, ιδιαίτερα σκληρή προς τους φτωχούς.



Για την παρασκευή της τηρείται πιστά η παράδοση των υλικών σε μονό αριθμό επτά, εννιά ή έντεκα, ανάλογα με την περιοχή τα οποία είναι όλα αυστηρά νηστίσιμα. Τα συνηθέστερα υλικά είναι το αλεύρι, το ελαιόλαδο ή σπορέλαιο, η ζάχαρη, ο χυμός πορτοκαλιού, το μπέικιν πάουντερ, τα καρύδια και οι σταφίδες, ενώ συχνά προστίθενται κανέλα και γαρίφαλο. Στην πιο απλή εκδοχή της, η φανουρόπιτα φτιάχνεται με μόλις 7 υλικά, όσα είναι και τα μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας.