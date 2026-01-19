Νέα 48ωρη απεργία: Χωρίς ταξί στις 20 και 21 Ιανουαρίου

Νέα 48ωρη απεργία έχουν ανακοινώσει οι ιδιοκτήτες ταξί της Αττικής για τις 20 και τις 21 Ιανουαρίου, μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης απεργίας που πραγματοποίησαν την προηγούμενη εβδομάδα και τις συναντήσεις που είχαν την Πέμπτη, με κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Δυστυχώς, η αλαζονική και προκλητική στάση του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών κ. Κυρανάκη ξεπερνά κάθε όριο. Με τις δηλώσεις του υποτιμά συστηματικά τα χρόνια προβλήματα του κλάδου, αγνοεί τις εκκλήσεις χιλιάδων ταξιτζήδων και παρουσιάζει ψευδώς την πραγματικότητα, σαν να μην υπάρχει η μαζική φωνή μας», τονίζει ο ΣΑΤΑ επιρρίπτοντας τις ευθύνες για την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης στην κυβέρνηση.

Τα αιτήματα των οδηγών ταξί

Οι οδηγοί ταξί αντιδρούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης, την οποία χαρακτηρίζουν οικονομικά ασύμφορη και πρακτικά δύσκολη στην παρούσα φάση, και ζητούν την άμεση απόσυρση της σχετικής ρύθμισης και ένα ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο για την εφαρμογή της έως το 2035.

Ανάμεσα στα αιτήματά τους τίθεται το ζήτημα της απελευθέρωσης του επαγγέλματος «κατ’ εντολή των μεγάλων συμφερόντων», ενώ καταγγέλλουν και τον «αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλούν πολυεθνικές εφαρμογές», υπονομεύοντας τον κλάδο και ιδιαίτερα τα Ράδιο Ταξί και επαναλαμβάνουν το αίτημά τους για κίνηση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες.

