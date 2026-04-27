Νέα βίντεο έρχονται στη δημοσιότητα από το χάος που επικράτησε στο επιβατηγό πλοίο «Νήσος Σάμος» κατά τη διάρκεια δρομολογίου προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, όταν, μετά το άναμμα τσιγάρου σε εσωτερικό χώρο ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης.

Όλα συνέβησαν όταν όσο το πλοίο βρισκόταν εν πλω, ομάδα επιβατών παραβίασε τους κανονισμούς ασφαλείας, καπνίζοντας σε κλειστό χώρο, έτσι που ο καπνός ενεργοποίησε τους ανιχνευτές.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν, το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης τέθηκε σε λειτουργία, πετώντας μεγάλες ποσότητες νερού στο εσωτερικό του πλοίου και προκαλώντας πανικό στους επιβάτες.

Φθορές στο πλοίο και σε προσωπικά αντικείμενα επιβατών

Στο εσωτερικό του πλοίου προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση και συνωστισμός στους διαδρόμους, με το πλήρωμα να επεμβαίνει άμεσα προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση, καθώς οι επιβάτες προσπαθούσαν εσπευσμένα να απομακρυνθούν από το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο το πλοίο αλλά και αντικείμενα επιβατών υπέστησαν ζημιές εξαιτίας της εκτόξευσης νερού.

Μέχρι στιγμής η εταιρεία δεν έχει εκδώσει επίσημη τοποθέτηση για το συμβάν, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει κινηθεί διαδικασία ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους επιβάτες που παραβίασαν τους κανονισμούς.

Η ανακοίνωση της Λιμενικής Αρχή Μυτιλήνης:

«Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μυτιλήνης κατόπιν δημοσίευσης βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για περιστατικό ενεργοποίησης του συστήματος καταιονισμού ύδατος (sprinklers) εντός του Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» Ν.Π. 12396, το οποίο έλαβε χώρα την 24/04/2026, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένου δρομολογίου από τον λιμένα Πειραιά προς τον λιμένα Μυτιλήνης. Συγκεκριμένα, το σύστημα ενεργοποιήθηκε στον πρυμναίο χώρο επιβατών του καταστρώματος 7 μετά από θραύση του γυάλινου φιαλιδίου στο ακροφύσιο της κεφαλής οροφής (sprinkler).

Από το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) διενεργήθηκε έλεγχος, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η ορθή επαναφορά του συστήματος πίεσης στην αρχική του κατάσταση, ενώ πραγματοποιήθηκε δοκιμή λειτουργίας του, με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης έχει προβεί στη διερεύνηση του συμβάντος για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων».